Молодые семьи Югры встретились с Натальей Комаровой

В 2019 году правительство Югры и лично губернатор округа Наталья Комарова усилили работу по выполнению обязательств по программе обеспечения доступным жильем молодых семей. И все меры, которые возможно принять в рамках жилищного кодекса и условий программы, власти округа выполнят в полном объеме. Такое решение было озвучено на очередной встрече губернатора округа Натальи Комаровой с инициативными группами молодых семей из разных муниципалитетов. Подобные мероприятия проходили уже не один раз, поскольку улучшение жилищных условий жителей – приоритет работы правительства Югры.

Встреча должна была подвести итоги того, что было предпринято в 2019 году по вопросам, обозначенным югорчанами в связи с реализацией государственной жилищной программы. Кроме того, планировалось обсудить грядущие меры поддержки в 2020 году. Для этого участники диалога должны были озвучить в том числе свои предложения.

Но поскольку ситуации и условия у участников оказались разные и не всегда к ним было применимо одно и то же правило в рамках правового поля, конкретных результатов достичь на этой встрече удалось не по всем моментам.

ЧТО СДЕЛАНО

В 2019 году правительство округа сосредоточилось на решении жилищных проблем молодых и многодетных семей. При этом работа велась как с участниками, так и с теми, кто по тем или иным причинам выпал из программ.

В течение года губернатором округа было принято шесть решений о поддержке. Они касаются 1573 многодетных семей. В развитие также было принято распоряжение правительства в отношении еще 662 семей из данной категории, а также из числа коренных малочисленных народов, работников бюджетной сферы, граждан, состоящих в очереди на получение жилья по соцнайму. Также распоряжение правительства №540 коснулось 19 многодетных семей, еще одно №541 – 21 семьи. Целый ряд решений был принят также в отношении 1052 югорчан, не являвшихся участниками госпрограммы.

- Что касается семей, исключенных из программы по возрасту, то на сегодняшний день меры поддержки оказаны 666 семьям. Часть из них получала субсидию по мероприятию «36+», часть – субсидию на погашение ипотечных кредитов, еще часть - единовременную выплату в рамках мероприятия, посвященного Десятилетию детства. До конца года еще порядка 900 семей получат такие выплаты, - рассказал Андрей Зобницев, заместитель губернатора округа.

Эти меры значительно сократили очередность молодых семей, поэтому власти с уверенностью говорят, что в первом полугодии 2020 года завершат выплаты молодым семьям. А их в списке – 1901 семья.

Те, кто уже получил поддержку, во время видеоконференцсвязи не постеснялись поблагодарить власти округа за нее.

- У меня многодетная семья, у нас трое детей. Хочу выразить благодарность правительству нашего округа за проводимые мероприятия по поддержке молодых семей, семей с детьми. На своем примере хотелось бы показать, как реально работают проводимые меры. Они благоприятно сказались на нашем благосостоянии. В ноябре мы получили поддержку в виде единовременной выплаты на погашение части остатка основного долга по ипотечному кредиту через Центр социальных выплат. Выплата существенно снизила финансовую нагрузку на бюджет моей семьи. Учитывая все меры поддержки, вместо 33 тысяч по кредиту с декабря мы будем оплачивать 20 тысяч, - поделилась радостью Татьяна из Ханты-Мансийска.

Вместе с инициативными группами из разных населенных пунктов округа правительство приступило к выработке решений на следующий год, которые можно было бы использовать в качестве новой подпрограммы по обеспечению жильем граждан. Пока таких предложения два. Одно из них предназначено для семей, которые ранее получали компенсацию процентной ставки, но были исключены по возрасту – это средства на первоначальный взнос при покупке первого жилья на первичном рынке. Второе – субсидирование при приобретении жилья большей площади, где участниками могут стать семьи, которые в рамках принятых в 2019 году решений не получили господдержки.

В любом случае, в основе предложений будет заложен ключевой принцип – не создавать очередности, как это было в прошлом.

Те, кто уже получил поддержку, во время видеоконференцсвязи не постеснялись поблагодарить власти округа за нее. Фото admhmao.ru

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

В отношении 756 семей поступили претензии о расторжении трехсторонних соглашений о компенсации части процентной ставки из бюджета Югры. С ними история осложняется тем, что уже есть принятые судебные решения.

Так, например, произошло с Ольгой Литвиновой из Когалыма.

- После участия в этой программе мне пришлось продать квартиру, чтобы рассчитаться за компенсацию процентной ставки за восемь лет. У меня многодетная семья, - рассказала она.

Похожая ситуация у Елены Ананьевой из Сургута. По ее словам, она была исключена из программы и ее обязали вернуть компенсацию процентной ставки, а также лишили возможности получить субсидии на детей из-за того, что когда-то в заявлении на получение господдержки она указала, что не имеет другого жилья на территории Российской Федерации. На самом же деле у нее была квартира в округе, но якобы женщина не так поняла правовые документы и теперь это ей аукнулось. Как выйти из ситуации, Елена не знает, поэтому просит помощи у губернатора.

Как подчеркнула Наталья Стребкова, уполномоченный по правам человека по Югре, все решается в правовом поле.

- Высшим органом власти у нас является судебная власть. Проанализировав все судебные иски в отношении граждан, могу с уверенностью сказать, что законодательство в отношении вас по возврату компенсации процентной ставки никоим образом не нарушено. Об этом мы говорили и на предыдущей встрече два месяца назад, - пояснила она.

Кроме обозначения своей проблемы, пострадавшие 765 семей не смогли придумать никаких общих путей решения проблемы даже совместно с Натальей Стребковой. Поэтому губернатор округа дала еще месяц на то, чтобы обдумать и подготовить предложения, и назначила ответственной за их аккумулирование уполномоченного по права человека. Для этого Наталья Стребкова отправится в поездки по городам округа, чтобы еще раз встретиться с молодыми семьями.

- Предполагалось, что, встречаясь, мы закрываем все вопросы и идем дальше. А дальше – это новая программа в отношении молодых семей. Сейчас я не слышу никаких других предложений, кроме как «дайте субсидию», но в настоящее время такой подход невозможен. Я даю месяц, назначаю главной Наталью Васильевну как правозащитника, которая будет на стороне граждан, - обозначила Наталья Комарова.

Она также обратила внимание на то, что выработанное решение, вероятнее всего, будет не для каждой из 765 семей. Кто-то может остаться без поддержки, поскольку условия будут не подходящими в каком-то конкретном случае.

Наталья Стребкова приняла поставленную перед ней задачу.

- В течение недели я проеду наши крупные города – Нефтеюганск, Сургут, Когалым. Мы еще раз встретимся с гражданами. Прошу вас подготовить к этому времени свои предложения, мы их на месте обсудим. А здесь уже вместе с вами до Нового года встретимся и обсудим наши первичные наработки.

Наталья Комарова дала месяц на то, чтобы обдумать и подготовить предложения, и назначила ответственного. Фото admhmao.ru

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Молодые семьи Югры несколько раз выступали с пикетами и даже объявляли голодовки. Однако, как выяснилось, протестующих и голодающих «кормят» определенные политические силы.

К примеру осенью этого года в Сургуте несколько женщин объявили протест, отказавшись от еды. Но позиция, которую они отстаивали, была подкреплена не какими-либо законодательными актами, а, скорее, эмоциями. Этакий протест ради протеста. Голодающие требовали даже не денег, а признания программы «провальной», как они сами ее неоднократно называли. В то же время на митингах и пикетах часть тех, кто стоял с плакатами, уже давно получили субсидии, а некоторые и вовсе не были жителями Югры.

СПРАВКА «КП»

В течение года на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам было направлено 25 миллиардов рублей. За счет этих средств ликвидировано около 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия улучшили 1 260 семей.

Еще 10 тысяч семей получили поддержку в виде субсидий, социальных выплат, компенсаций.

К концу года в Югре останется около 500 балков, хотя на начало года их насчитывалось 3198 штук. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, останутся в их распоряжении до последнего балка.

В целом по разным программам государственную поддержку в 2019 году получили почти 30 тысяч югорских семей.