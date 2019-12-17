Как тюменцам устроить пиротехническое шоу без последствий на Новый, 2020 год

Одним из атрибутов празднования Нового года были и остаются фейерверки. Начиная с декабря в магазинах начинается сезон продажи пиротехнической продукции: хлопушек, петард, ракет, римских свечей, фейерверков. Однако стремясь добавить празднику «огонька», не стоит забывать об элементарных требованиях безопасности. Как правильно запускать пиротехнику и на что следует обратить внимание при ее покупке, читайте в материале «Комсомольской правды» – Тюмень».

КАК ВЫБРАТЬ ФЕЙЕРВЕРК

По словам представителей главного управления МЧС России по Тюменской области, запросы покупателей с каждым годом становятся все разнообразнее и требовательнее. Соответственно, и продукция появляется все более сложная, с самыми невероятными пиротехническими изысками.

В преддверии праздников торговых точек продаж пиротехники становится все больше, а вместе с ним растет вероятность нарушений техники безопасности и хранения пиротехнических изделий.

Поэтому первое, что следует сделать, приобретая пиротехническое изделие, это обратить внимание на целостность упаковки. Далее нужно внимательно изучить сроки эксплуатации товара и проверить наличие инструкции по применению на русском языке.

КАК БЕЗОПАСНО ЕГО ЗАПУСТИТЬ

При использовании пиротехнической продукции также не следует забывать и о правилах собственной безопасности. Чтобы новогодний салют запомнился только своей красочностью, а не ожогами, департамент безопасности жизнедеятельности администрации города призывает придерживаться элементарных правил.

1. Прежде всего, заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Лучше всего это сделать днем. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на пиротехнических изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград.

2. Далее определите место расположения зрителей. Они должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30 – 50 метров. Если же на улице вдруг поднялся сильный, порывистый ветер, лучше отказаться от затеи запуска фейерверка.

3. Разместите и надежно закрепить пиротехническое изделие в соответствии с инструкциями по использованию. Сделать это лучше заранее и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

4. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Прежде чем поджечь фитиль, точно убедитесь, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

5. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Если у изделия небольшая площадь основания, ее следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

6. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

7. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не будет препятствовать их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

8. Важно! Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после! Также не пытайтесь их дооснастить или каким-либо другим образом изменить конструкцию.

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города также напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 6 до 15 тысяч рублей, а юридическим – от 150 до 200 тысяч рублей.

МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что в целом жители региона ответственно подходят к запуску пиротехнических изделий, и новогодняя ночь, как правило, проходит без инцидентов, связанных с запуском фейерверков.

Однако, в январе 2019 года, впервые за несколько лет, новогодние каникулы провели в больнице два ребенка, которые получили травмы при неправильном использовании пиротехнических изделий.

– Один восьмилетний мальчик получил всю необходимую медицинскую помощь в офтальмологическом отделении ОКБ № 2 и находился в больнице со 2 по 6 января. Второй ребенок, 12 лет, поступил за несколько дней до каникул. Оба мальчика благодаря мастерству врачей быстро пошли на поправку, – сообщили в пресс-службе облздрава.

Там добавили, что в 2018 году случаев поступления в больницы тюменцев с ожогами от пиротехники не отмечалось. В ведомстве выразили надежду, что новогодняя ночь 2019 года и начало нового, 2020 года также пройдет без подобных инцидентов.