2019-12-13T07:14:59+03:00
Общество

Доступная среда: в Тюмени нашли новый способ преодолеть барьеры в обществе

Форум #возМОЖНОсти в Тюмени стал новой площадкой для решения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья
Лидия Шумкова
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В Тюмени открылся I региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОстиВ Тюмени открылся I региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОстиФото: Лидия Шумкова
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В рамках Международного дня инвалида в Тюмени открылся I региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти. Крупнейшее мероприятие в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья собрало в легкоатлетическом манеже ведущие организации, оказывающие услуги людям с инвалидностью, а также производителей и поставщиков товаров реабилитационной направленности. В программе не только обзор выставочных экспозиций, дающих полное представление о реабилитационной инфраструктуре региона, но и работа диалоговых и интерактивных площадок.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могли попробовать свои силы в различных направлениях – лечебная физкультура, баскетбол на инвалидных колясках, стрельба из электронной винтовки, художественные мастер-классы, шахматы. Кроме того, они получили возможность проконсультироваться у 40 специалистов государственных и специализированных учреждений о перечне услуг, порядке записи, трудоустройстве, участии в спортивных турнирах, творческих фестивалях и многом-многом другом. Все – для того, чтобы каждый человек мог проявить активность и раскрыть свои способности.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могли попробовать свои силы в различных направлениях Фото: Лидия Шумкова

Люди с ограниченными возможностями здоровья могли попробовать свои силы в различных направленияхФото: Лидия Шумкова

По словам Михаила Терентьева, депутата Госдумы РФ, председателя Всероссийского общества инвалидов, который принимал участие в открытии форума, на мероприятии можно было посмотреть лучшие практики, представленные в регионе, и найти способ преодолеть барьеры, которые встречаются на жизненном пути.

- Мне приятно видеть здесь молодых людей, которые проявляют активность, потому что в зимний период не всегда комфортно добраться куда-то. Но если человек добрался сюда, значит, он активный и не собирается всю зиму сидеть дома, а будет участвовать в жизни общества. Я думаю, что такие выставки-форумы направлены на раскрытие потенциала каждого человека с инвалидностью. Независимо от того, слепой ты или на коляске, ты сможешь найти себя, если будешь двигаться. Движение – это жизнь, даже в том барьерном окружении, которое присутствует. У кого-то это физические барьеры, а у кого-то – психологические. В каждом федеральном округе должны проходить такие выставки, вовлекающие человека в жизнь, в позитивные эмоции, - сказал он.

Отныне в Тюменской области этот форум будет проходит ежегодно Фото: Лидия Шумкова

Отныне в Тюменской области этот форум будет проходит ежегодноФото: Лидия Шумкова

Отныне в Тюменской области этот форум будет проходит ежегодно. Об этом сообщила заместитель губернатора – директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, подчеркнув, что те проблемы и вопросы, которые сегодня обозначились, будут проработаны, и на следующем форуме организаторы покажут, что было сделано для их решения.

- Мы не говорим сегодня, что у нас обстановка лучше всех, что мы сделали все, что проблемы решены. Нет, мы говорим, что мы идем в этом направлении, поэтому вставайте рядом и пойдем вместе. Только командой можно решить этот вопрос – здесь и общественные организации, с которыми мы давно работаем, и новые люди, которые на фоне полученной информации смогут сделать что-то свое, реализовать идею. Мы готовы к диалогу, готовы к поддержке, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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