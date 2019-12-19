2019-12-19T15:05:03+03:00
Общество

Осторожно, фейерверк: МЧС проводит рейды по магазинам пиротехники в Тюмени

Следуя простым правилам, встреча нового года пройдет для тюменцев без происшествий
Алена Кульмухаметова
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Тюменские спасатели проводят рейды по магазинам пиротехникиТюменские спасатели проводят рейды по магазинам пиротехникиФото: Алена Кульмухаметова
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В предвверии нового года сотрудники пожарного надзора проводят профилактические рейды по тюменским магазинам с пиротехникой. За неделю в городе сотрудники МЧС вместе с полицией обследуют торговые точки в четырех административных округа города Тюмени.

Сегодня, 19 декабря, инспекторы во время рейда посетили сетевой магазин пиротехнических изделий по улице Одесская. Проверяющих волновало не только качество товара, сроки годности, наличие документации, но и правила его хранения.

Надзорные органы проводят инструктаж с продавцами, внимательно изучают сертификаты соответствия. К сожалению, без нарушений не обошлось. Только в одном небольшом павильоне со «взрывным» товаром было выявлено три нарушения. Так, рядом с коробочками петард, фейерверков, салютов, хлопушек, бенгальских огней и прочего товара находился, возможно, просроченный огнетушитель. На баллоне отсутствовала информация о дате его заправки. Были небольшие недочеты и с документацией.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 11 Управления МЧС России по Тюменской области Руслан Валиуллин рассказал корреспонденту «Комсомольская правда - Тюмень», что проверки мест торговли пиротехническими изделиями, в том числе и в торговых центрах, будут продолжаться в течение текущей недели.

- Мы смотрим именно порядок реализации. В настоящее время у нас возникли вопросы к некоторым владельцам торговых точек по поводу того, как правильно реализовывать пиротехнические изделия. При выявлении нарушений, выписываем штрафы. Они составляют от 5 до 200 тысяч рублей в зависимости от «провинности».

Он также пояснил, что среди нарушений часто встречается торговля контрафакта. В целом же, основная масса продукции поступает из Китая. Есть и российские производители, но в меньших объемах.

Пиротехнику нужно покупать в специальных магазинах Фото: Алена Кульмухаметова

Пиротехнику нужно покупать в специальных магазинахФото: Алена Кульмухаметова

Руслан Валиуллин назвал три способа безопасного использования пиротехники: во-первых, нужно правильно выбрать место для запуска салюта. Это должно быть открытое место, где до ближайшего здания должно быть не менее 20 метров. Во-вторых, запускать фейерверки нужно в трезвом виде, и в-третьих, необходимо внимательно читать инструкцию по применению пиротехнического изделия.

Самое главное - покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. Продавцы не только помогут выбрать товар, но и расскажут, как ей пользоваться. Тюменцам необходимо запомнить, что инструкция по использованию салютов должна быть только на русском языке.

Если следовать этим простым правилам, встреча нового года пройдет для горожан без происшествий, радостно и счастливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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