Две головы: тюменский фермер обнаружил в туше коровы мутанта

Теленок с двумя головами был обнаружен фермером села Супра Вагайского района в туше зарезанной на мясо коровы. Новость об этом по соцсетям разошлась далеко за пределы Тюменской области.

Мутанта отдали на съедение хищникам

Свое имя житель тюменского села не желает называть, опасаясь слишком пристального внимания к своей персоне.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» мужчина рассказал, что ежегодно на убой ведет скот с личного подворья. Мясо идет на продажу и для пропитания.

На этот раз фермер решил зарезать глубокостельную корову, чтобы прокормить семью.

– Отелиться животинка должна была уже в декабре, но поговорил с хозяйкой (женой. – Прим. ред.), она согласилась забить ее на мясо. Корова еще с осени была в запуске, так как молоко у нее из-за беременности уже стало горьким, – рассказывает сельчанин.

При наступлении холодов фермер пригласил знакомых, чтобы зарезать корову. Когда начали разделывать тушу и вытаскивать внутренности, мужчины решили посмотреть, насколько вырос теленок в утробе матери.

Теленок испугал жителей села. Скрин с видео

Когда они вскрыли околоплодный пузырь – ужаснулись. Тельце белорыжего теленка венчали две головы, которые срослись черепами. Сельчане вывезли нерожденного теленка в лес и бросили на съедение хищникам. Саму корову тюменец разделил на части и отправил в морозильную камеру. Часть туши уже съедена.

Виновата экология?

Односельчан фермера испугала новость о двуглавом теленке. Они уверяют, что на мутацию теленка могла повлиять экология. Недалеко от села находится территория Уватского района, где падают ступени ракет, запускаемых на Байконуре.

«Опять Вагайский район... То рыба, то мясо, то стрелок – это всё тобольские заводы. Бежать оттуда надо», – пишет в соцсетях Денис Щуклов

Однако не все тюменцы разделяют позицию обеспокоенных экологией сельчан, отмечая, что мутанты были во все времена.

«Это бывает! Не зря Кунсткамера существует, а тогда не было еще Байконура», – напоминает Игорь Торонто.

Слова Игоря подтверждают специалисты.

Начальник Управления ветеринарии Тюменской области Вадим Щульц рассказал, что подобные генетические аномалии в природе не редкость. Случаи рождения двхуголовых животных, птиц, пресмыкающихся и людей нередки в природе. О них известно науке. Обычно так происходит, когда на эмбриональном уровне происходит ошибка в делении однояйцевых близнецов. В данном случае двухголовый теленок – редкий и единственный случай в Вагайском районе, а значит, экология тут ни при чем.

Специалист добавил, что на территории Тюменской области регулярно проводится мониторинг радиационного фона и ни в одном районе не было зарегистрировано превышение допустимых значений.

Люди о двух головах

Случаи рождения людей с двумя головами в истории нередки. Практически каждый слышал про сиамских близнецов. Они рождаются со сросшимися различными частями тела и имеют общие части тела или внутренние органы. Согласно исследованиям ученых, вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно один случай на 200 000 родов. Около половины сиамских близнецов рождаются мёртвыми.

Самыми известными близнецами в мире были Чанг и Энг Банкеры, которые родились в 1811 году. Они были сросшимися в районе грудной клетки. Повзрослев, они женились на двух разных женщинах (которые были сёстрами) и смогли завести здоровых детей.

В России известны Маша и Даша Кривошляповы, которые имели общую кровеносную систему, поэтому, когда умерла от инфаркта Маша, через 17 часов в результате интоксикации наступила смерть Даши.

Имеются случаи разделения сиамских близнецов. Так, разделение сестер Гиты и Зиты Резахановых в 2003 году в Москве стало одной из уникальных операций в медицине, когда, вопреки всем прогнозам, обе сестры выжили после операции.