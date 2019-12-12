2019-12-12T10:28:57+03:00
Общество

«Горячая штучка». Соблазнительные фотки «училки из Тюмени» разлетелись по всему интернету

Учиться у нее хотят тысячи человек, но у них ничего не получится
Алена Кульмухаметова
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Мария Макеева не работает учителем - она частный художник. Фото автора героя публикации с ИнстаграмМария Макеева не работает учителем - она частный художник. Фото автора героя публикации с Инстаграм
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Грандиозный скандал мог разразиться из-за снимка учительницы в очень соблазнительном образе в одном из классов тюменской школы. Но сексуальной «училке» ничего не грозит. Рассказываем почему.

«Я б уроки в школе вообще не пропускал»

Снимок молодой и сексуальной тюменки на фоне классной доски разлетелся в соцсетях с бешеной скоростью. Им поделились все мужские паблики, такие как «Мужской журнал». Такая популярность фото вполне понятна: яркий макияж, пышно взбитые волосы, ультракороткая юбочка, белый топ, не скрывающий роскошные округлости красавицы, и высокие черные сапоги-ботфорты просто свели с ума всех юношей и мужчин от 12 лет.

Тот самый нашумевший снимок. Фото с Инстаграм героя публикации

Тот самый нашумевший снимок. Фото с Инстаграм героя публикации

Фото тюменки засыпали комментариями. «Я снова хочу учиться», «Да если бы у меня была такая учительница, я б уроки в школе вообще не пропускал», «Секси учитель», «Всем таких училок», «То есть можно прийти в школу и увидеть тебя?», «Проверь мою домашку», «Двоечников станет больше ради возможности остаться после уроков», – пишут подростки и тюменцы постарше.

Мнение сильной половины человечества вовсе не разделил слабый пол. Узнав, что их сыночков и дочек учит яркая девица, матери всех возрастов подняли бунт против молодой учительницы.

«Куда смотрит департамент образования? Как вообще можно впускать в школу учителей, которые не соблюдают форму одежды? С нее же берут пример наши дети», – пишет жительница Тюмени Светлана в «Инстаграме».

«Какой она пример подает молоденьким девочкам? А мальчики разве смогут воспринимать ее адекватно? Как ее вообще допустили к работе с детьми?» – возмущена Виктория.

Куда смотрит департамент образования?

Департамент образования Тюменской области по данному инциденту «никуда не смотрит» по одной простой причине: девушка на фото никогда не работала учителем ни в одной из тюменских школ.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ведомстве рассказали, что инцидента не было. На случай, если бы девушка действительно оказалась учителем, они организовали бы проверку.

При этом в департаменте напомнили, что учителя, как и ученики, обязаны соблюдать нормы этики и приличия. В то же время, если бы педагог поделился откровенными фото во время отпуска или в нерабочее время, то вмешиваться они бы не стали – это личная жизнь человека, в которую работодатель вмешиваться не имеет права.

Девушка на фото: кто она?

Соблазнительная красавица на снимке – студентка Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Мария Макеева. А еще она – отличный художник. Мария выполняет работы на заказ и делится ими в соцсетях.

Тюменка ведет здоровый образ жизни. Обожает селфи и часто позирует на фото в «Инстаграме» в откровенных позах. Надо отметить, что снимок, на котором она в роли «учительницы», один из самых невинных. В аккаунте Марии часто мелькают фото ее аппетитной пятой точки и других пышных окружностей.

"Та самая мразь, кто пачкает стены твоего лифта" - так подписала свой снимок в Иснтаграм Мария Макеева Фото: Инстаграм.

"Та самая мразь, кто пачкает стены твоего лифта" - так подписала свой снимок в Иснтаграм Мария МакееваФото: Инстаграм.

Сама девушка под ником moshamakeeva о своей популярности узнала из соцсетей.

«Это фото разлетелось по всем пабликам: якобы я учитель. А я и не знала) пойду домашки проверять», – пишет Мария.

Она рассказала, что фотография была сделана еще год назад в лицее. Тогда Маша специально оделась откровенно для съемок ролика, и фото было сделано наспех. Такой бурной реакции на снимок она не ожидала.

Мария узнала о «новой должности» от друзей и подписчиков. По поводу злых комментариев она не переживает, заявив, что количество подписчиков ее аккаунтов выросло в геометрической прогрессии. Так что такая популярность только на руку творческой девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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