Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 7 и 8 декабря 2019

Каждое пятничное утро мы начинаем с традиционной афиши на выходные, на этот раз – декабрьские. Читайте в нашем материале, куда сходить 7 и 8 декабря 2019 года: здесь и спектакли, и мастер-классы, и ярмарки и даже киберспорт. Выбирайте, что вам действительно интересно.

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

Индийская ярмарка в Тюмени

Индийская ярмарка. Фото: VisitTyumen

В Выставочном зале «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12) состоится традиционна индийская ярмарка, которая будет работать с 6 по 15 декабря с 11 до 19 часов. В день открытия посетителей ждёт развлекательная программа с участием индийских танцоров, а на площади более 1,5 тысяч квадратных метров развернутся 50 бутиков с эксклюзивными индийскими товарами.

Стоимость: вход свободный

Спектакль «Иванов»

Спектакль "Иванов". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) с 6 по 8 декабря в 19 часов состоится премьера спектакля Данила Чащина «Иванов». Постановка поможет разобраться тюменцам, что происходит с человеком, когда его покидают илы и в какую секунду он может надорваться. Сам режиссёр говорит: «Я слышу, как часто название пьесы произносят не «ИвАнов», а «ИванОв». Именно в этом я вижу проблему героя - он в какой-то момент своей жизни понял, что из ИвАнова превратился в обычного ИванОва. Как жить с тем, что ты не герой, твои силы не безграничны, как смириться с тем, что ты слишком обольщался на свой счет».

Стоимость: 300-1200 рублей.

Органный концерт «Диалог веков»

Органный концерт. Фото: VisitTyumen

В Католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в 20 часов состоится органный концерт молодой талантливой органистки из Санкт-Петербурга Али Абдурашитовой, которая представит программу «Диалог веков». На историческом органе XIX века прозвучат сочинения И. С. Баха, Ф. Куперена, Н. Брунса и польских композиторов Яна из Люблина и М. Суржиньского.

Стоимость: рекомендуемая сумма пожертвований на входе 300 рублей. Места бронируются заранее по телефону 8-905-826-85-21 (sms, Viber, WhatsApp). В сообщении нужно указать дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

Эко-фестиваль «Зеленка»

Эко-фестиваль. Фото: VisitTyumen

На улице Эрвье, 22 с 12 до 18 часов состоится эко-фестиваль «Зелёнка», который поможет перейти тюменцам на более экологичный образ жизни. Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, лекции, обменники вещами, экоярмарка и показ мод.

Вход: свободный.

Беседы об искусстве

Цикл бесед. Фото: VisitTyumen

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, литературно-музыкальная гостиная, 3-й этаж) в 15 часов состоится встреча, посвящённая жизни и творчеству одного из удивительных художников XX века – Марку Шагалу. Этот человек – яркий представитель авангарда, который отличался удивительным образным мышлением. Во время встречи гости посмотрят эпизоды из документальных фильмов «Художник из России», «Мировое искусство» и «Страсти по Шагалу».

Вход: свободный

Выставка собак

Выставка собак. Фото: VisitTyumen

В Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) в 10 часов пройдёт выставка, на которой можно будет увидеть множество различных пород собак со всей России – от шпицев до тибетских мастифов. Здесь можно увидеть и потрогать собачку вживую, пообщаться с их владельцами, узнать много нового о породах и задать все интересующие вопросы.

Стоимость: 100 рублей – детский билет, 150 рублей – взрослый билет.

Автобусная экскурсия по Тюмени

Автобусная экскурсия по Тюмени. Фото: VisitTyumen

Двухчасовая автобусная экскурсия стартует с улицы Перекопской, 5 в 14 часов. Во время путешествия по лучшему городу Земли участники могут узнать, какое значение в истории Тюмени сыграл Ермак, какое отношение имеет Георг Стеллер к нашему городу, чем гордилась Тюмень в конце XIX века, был ли в Тюмени Колчак и где он останавливался и где останавливался будущий император Александр II.

Стоимость: 300 рублей – детский билет и билет для пенсионеров, 400 рублей – взрослый билет. Телефон для бронирования билетов: 735-666

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

«КиберSchool»

Киберспорт и косплей. Фото: VisitTyumen

Образовательная киберспортивная программа «КиберSchool состоится в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) в 10 часов, в рамках Тюменской студенческой киберспортивной лиги 2019 года. А ещё пройдёт финал Студенческой киберспортивной лиги Тюменской области, где лучшие команды ссузов и вузов сразятся в «КонтрСтрайке», «Доте», «Варкрафте» и других дисциплинах. Победители смогут поучаствовать в соревнованиях федерального уровня, где они сразятся за главный приз 2 млн рублей. Зрителей ждут розыгрыши, игровые площадки, фотозоны, фудкорты и великолепное косплей-шоу.

Вход: свободный.

Мастер-класс «Вязание плюшевой шапки»

Мастер-класс по вязанию шапки. Фото: VisitTyumen

В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) состоится двухчасовой мастер-класс по вязанию мягкой и уютной плюшевой шапки. Вязать участники будут не спицами и крючком, а пальцами.

Стоимость: 650 рублей, в стоимость мастер-класса включены расходные материалы. Телефон для записи: 46-84-09, возрастное ограничение: 10+.

Благотворительная вечеринка Santa Party

Santa Party. Фото: VisitTyumen

В YesRockClub (ул. Ленина, 4) в 19 часов состоится благотворительная вечеринка Santa Party. Тюменцев ждёт концерт исполнителей разных жанров, знакомство с креативными людьми, возможность показать себя на сцене и помочь детям, подарив им новогодние подарки.

Стоимость: 300 рублей. Все собранные средства будут направлены детям-инвалидам.