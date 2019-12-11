2019-12-11T20:59:18+03:00
Общество

«Хорошо, что не на Новый год». Теплая зима обернулась дождем и шокировала тюменцев

Волноваться не стоит. Морозы скоро вернутся
Марина Медведева
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Европейская погода задержится в Западной Сибири ненадолго. Фото - PublicDomainPictures, pixabay.comЕвропейская погода задержится в Западной Сибири ненадолго. Фото - PublicDomainPictures, pixabay.com
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Ледяной дождь, обрушившийся на Тюмень вечером в среду, 11 декабря, удивил и даже напугал тюменцев.

– Что это такое? – изумлялись люди и, выскакивая из автобуса, бегом устремлялись к подъездам.

А кто-то и сразу прятался под крышу остановки. Дождь разошелся не на шутку, почти как …в июле. Ну или по крайней мере в конце сентября. Да и температура соответствующая – плюсовая. А между тем декабрь приближается к середине – до Нового года рукой подать.

– Ну ладно дождь, хорошо, что не на Новый год, - надеялся какой-то мужчина. – Зима всё равно придет. Праздник встретим как нормальные люди, со снегом.

– Намерзнемся еще, – предрекала в ответ женщина в кокетливых белых наушниках. – Дождь, конечно, не нужен, а вот сухая погода с нулевой температурой пусть подольше постоит.

Почему нет зимы?

Надо заметить, что аномальная погода декабря 2019 года нравится многим тюменцам. Однако к дождю горожане оказались не готовы и морально, и, что называется, практически. Это несмотря на то, что в местных соцсетях уже несколько дней шутят, что погода в Тюмени как в Западной Европе.

А всё это из-за того, что до региона добрался атлантический циклон, отметили в Гидрометцентре.

- Атлантический циклон, определявший погоду в Северо-Западном федеральном округе, добрался до Сибири…За счет затока новой порции холодного воздуха в его тыловой части происходит обострение фронтальных разделов. На юге Западной Сибири и в большинстве районов Красноярского края в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные явления погоды, – сообщают синоптики.

По словам специалистов, в теплом секторе этого циклонического вихря исключительно высокие температуры для зимнего периода, аномалия здесь достигает +16 градусов.

«Например, на большей части Тюменской области даже ночные значения колеблются в пределах нулевой отметки термометра, что совсем несвойственно декабрю», – говорится в сообщении.

Снеговиков не будет?

Впрочем, европейская погода задержится в Западной Сибири ненадолго.

По предварительному прогнозу, уже к этим выходным на Урале и в Западной Сибири похолодает и погода будет соответствовать календарю. Климатическая норма для Тюмени на середину декабря – минус 14–17 градусов. На температуру повлияет антициклон, и столбик термометра опустится до привычных значений.

Этот прогноз внушает надежду любителям зимы. В Тюмени на субботу, 14 декабря 2019 года, запланирована лепка снеговиков. Да не просто лепка, а рекорд. Теперь потенциальные рекордсмены волнуются: а будет ли снег?

«Говорили, что будут в этом году лепить рекордное количество снеговиков – 2020. Чувствую, что придется их ваять из пожухлой листвы», – написали в группе «ЧС Тюмень».

Как говорится, поживем – увидим. Во всяком случае, по версии виртуальных синоптиков, более-менее обильные снегопады придут в город на следующей неделе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что в России ожидается аномально теплая погода: во многих регионах температурный фон превысил норму на 10–14 градусов.

КСТАТИ

Если верить Gismeteo, то в Новый год тюменцы могут немного замерзнуть. По предварительным данным, столбик термометра опустится до минус 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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