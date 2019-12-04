«Нас будут эвакуировать или всё сами?» Как жители Тобольска ждут ракету-носитель

Жителей духовной столицы Западной Сибири предупредили о пуске РКН «Союз-2» с космическим аппаратом. Сообщение об этом появилось в группе «МЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«10 резерв. 11 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30 (!!!МСК) состоится пуск РКН «Союз-2» с космическим аппаратом. Район падения «Тобольск» объявить временно опасным и проинформировать население, а также заинтересованные организации и учреждения по соблюдению мер безопасности в указанное время! Облет района падения «Тобольск» перед пуском запланирован на 6 декабря (резерв 7,8 декабря) 2019 г. с аэродрома села Уват», – говорится в посте «МЧС Тобольск».

Предупреждение для горожан опубликовал также «Типичный Тобольск». Тут-то тоболяки и заспорили, кто виноват и что делать?

Пост в соцсети заставил тоболяков волноваться. Скриншот экрана

«Какие меры предпринять, если на голову ракета упадёт?» – с юмором спросил один из комментаторов. «Нас что - хотят уничтожить?», – ужаснулся другой. «Почему все эти ракеты летят на наш город?», – возмутился третий. «Давно хотел уехать из Тобольска», – задумался потенциальный житель другого города.

«Нас будут эвакуировать или всё сами?» – заволновались женщины. Школьники тоже не остались в стороне: «Вот бы в эти дни школу отменили», – скромно отметили они под постом. Подтянулись деловые люди: «Пацаны, когда она упадёт, вы туда бегите. Там цветмет по-любому будет», – просчитали они выгоду.

«Даже в Роскосмосе не в курсе пусков таких», – уточнили скептики. Кое-кто даже напомнил про уголовную ответственность за заведомо ложный донос. В пику им ждущие ракету, что называется, со ссылками в руках, стали доказывать, что «Союз-2» обязательно прилетит.

В общем, прилетит – не прилетит, а тоболяки уже в волнении.

На официальном сайте «Роскосмоса» есть информация о запуске «Союза-2» с Байконура. Правда, речь идет о 6 декабря. Про запуск 10-11 числа «Роскосмос» пока молчит.

Отметим, в сентябре этого года жителей сибирского города уже просили не посещать лес из-за возможного падения ступеней ракеты-носителя.

Напомним, ракета «Союз-2» предназначена для выведения космических аппаратов на разные околоземные орбиты.