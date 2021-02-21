Вот и наступили долгожданные февральские выходные, посвященные самому мужественному празднику - Дню Защитника Отечества. Для того чтобы вы смогли интересно и культурно провести время, «Комсомольская правда» - Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд. Выбирайте, что вам действительно интересно.22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИКПраздничная программа «Я милого узнаю» (6+)Когда: 22 февраля в 17:00.Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.Стоимость: 200-500 рублей.Праздничная концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества.Фестиваль «Битва на Туре»Стоимость: вход свободный.Когда: 22 февраля в 10:00.Где: набережная Тюмени.Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, заезды на спортивных автомобилях в дисциплинах трек и дрифт, лыжные гонки, ледолазание и гонки на собачьих упряжках. Незабываемое зрелище, которое подарит фейерверк эмоций каждому гостю мероприятия.Спектакль \\"Только для женщин\\"Стоимость: от 400 - 2000 рублей.Где: Драматический театр.Когда: 22 февраля в 18:00.Это смешная и трогательная история о простых парнях, которые остались выброшенными на улицу после закрытия завода. В маленьком провинциальном городке нет больше никакой работы, и мужчины коротают время в баре, заливая пивом свою неудавшуюся жизнь и домашние проблемы. Но выход можно найти из любой ситуации!Спектакль \\"Кадриль\\"Стоимость: от 500-1000 рублей.Где: Драматический театр.Когда: 22 февраля в 18:00.Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК#СпецоперацияЛед-2021Стоимость: вход свободный.Когда::23 февраля в 14:00.Где: лед реки Тура, район тюменской набережной.В районе тюменской набережной пройдет #СпецоперацияЛед. Автогонки между сотрудниками силовых структур на служебных автомобилях подарит настоящие острые впечатления. Также на мероприятии вы увидите дрифт и трековые гонки на льду. В автогонках примут участие лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и лучшие автогонщики Урала. Помимо гонок, организаторы подготовили для гостей несколько полевых кухонь.Спектакль \\"Восемь женщин\\"Стоимость: от 400-1500 рублей.Где: Драматический театр.Когда: 23 февраля в 18:00.Жанр спектакля трудно определить – это жгучая смесь детектива, драмы, чёрной комедии и мюзикла. Первое, на что вы обратите внимание – палитра ярких актерских работ, которая порадует всех любителей театра и конечно же, музыка, специально написанная для спектакля инди-поп группой \\"OQJAV\\". Музыкальные номера созданы для каждой актрисы, раскрывают характер и сущность ее героини.Гала-концерт III городского конкурса патриотической песни \\"К подвигу героев песней прикоснись\\"Стоимость: вход свободный.Когда: 23 февраля в 14:00.Где: ДКиТ \\"Торфяник\\" (ул.Малышева, 26).В праздничной программе гостей ожидает открытие выставки детского рисунка \\"Мой папа - герой\\". Также организаторы подготовили мастер-класс ДПИ \\"К подвигу героев сердцем прикоснись\\".Выставка «Броня крепка»Когда: 23 февраля 2021 года.Где: музей \\"Городская Дума\\", Ленина, 2.Стоимость: 50 рублей. На открытие выставки вход свободный!Открытие выставки, посвященной истории танковых войск нашей страны. На выставке продемонстрирована эволюция танкостроения на примере различных танков. Также представлены различные модели бронемашин – от танков Гражданской войны до современных образцов.Мастер-класс «Звезда Победы»Стоимость: вход свободный.Когда: 23 февраля 2021 года с 11:00 до 19:00.Где: музей \\"Городская Дума\\", Ленина, 2.На мастер-классе вас научат изготавливать красную пятиконечную звезду, которая символизирует Победу в Великой Отечественной войне.Игровая программа «От солдата до генерала – 2»Когда: 23 февраля в 12:00.Где: Детский центр \\"Музейляндия\\", ул.Советская, 63.Стоимость: 100 рублей.Семейная интерактивная программа ожидает всех гостей мероприятия. Участники сделают зарядку, узнают о военных званиях, проявят себя в играх на скорость, проверят свою логику и познакомятся с военными музейными предметами.Концерт “Нашим Защитникам”Когда: 23 февраля в 14:00Где: ТРЦ “Кристалл”, 2 этаж.Стоимость: вход свободный.Музыкальный концерт с участием подростковых вокально-инструментальных групп города сыграют для зрителей свои лучше композиции. В завершении мероприятия гостей ждет розыгрыш подарочных сертификатов на любые музыкальные направления в студии “Нота”.«Санный день» в Кулига-ПаркСтоимость: вход на базу – бесплатно, участие – 3 000 рублей.Когда: 23 февраля.Где: Ирбитский тракт, 32 км, Тюмень.Запись: +7 (3452) 56-20-80.Если вы вдруг не успели покататься на саночках, то это мероприятия прекрасно подойдет для вас. 23 февраля состоятся соревнования по спуску с горы на самодельных санях.Крупней шие компании города на самодельных, креативных санях спустятся с горы и поборются за главный приз 23 000 рублей!Стоимость: уточнять по телефону.Где: Дворец национальных культур СтроительКогда: 23 февраля в 15:00 и 18:00.Спектакль – это попытка словами самих участников Великой Отечественной рассказать о том, что война – это боль и смерть, что это огромный и тяжелый труд, что целое поколение советских людей уже никогда не вернется с той проклятой войны.