Тюменцам рассказали, как выгуливать и кормить собаку зимой

Минусовые температуры не должны влиять на уличные прогулки с питомцами. Будь на улице сильный мороз, грязь, ледяной дождь, с собакой нужно гулять в любом случае. Об этом рассказал руководитель Центра спортивного собаководства Александр Кротов.

По его словам, продолжительность и количество прогулок в первую очередь зависят от породы собаки, ее темперамента, длины шерсти, возраста. Но нужно понимать, что сидеть круглые сутки в квартире животное не может и не должно ни в коем случае. А на прогулке в зимнее время желательно не просто стоять у подъезда, на площадке для выгула или медленно прогуливаться вдоль домов, а устроить собаке кросс, активные игры, пробежку, чтобы животное не замерзло. И помните, что для мерзнущих и короткошерстных собак сейчас в специальных магазинах есть теплые комбинезоны, штаны, куртки и другая одежда, которая поможет уберечь от переохлаждения.

Что касается кормления, то руководитель Центра спортивного собаководства рекомендует усилить питание для тех собак, которые живут на улицах, во дворах коттеджей или на дачных участках, ведь питомцам нужны дополнительные силы, чтобы пережить минусовые температуры. Если же это квартирная собака, которая гуляет на улице непродолжительное время 1-3 раза в день, то питание можно оставить прежним.

И еще один совет от экспертов – если вы гуляете с собаками там, где снег посыпают реагентами, то лучше купить защитные башмаки на лапы, ведь для четырехлапых питомцев не так страшны морозы и снег, как химия, которой посыпают городские тротуары.