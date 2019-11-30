Тюменцы пожертвовали семь тонн вещей в «Ящик добра»

За два месяца неравнодушные тюменцы принесли более семи тонн вещей. Одежду складывали в брендированный «Ящик добра», собранные вещи были переданы в центры «Семья», «Милосердие» и «Миротворец».

Экологическая акция «Ящик добра» стартовала в Тюмени в сентябре этого года. «Ящик» выступил специализированным пунктом приёма текстильных вещей. Со 2 декабря он переедет в другой торговый центр. О его точном местоположении организаторы сообщат в официальной группе проекта ВКонтакте «ЭкоМГЕР».

- Акция призвана сократить количество выброшенной на свалку одежды, стимулировать ее вторичное использование в пользу безотходного производства. Тюменцы уже стали ближе к этому, ящик заполняется за 4 дня полностью, — прокомментировал организатор проекта Владимир Сбитнев.