2019-11-29T13:16:35+03:00
Туризм

На форсайт-форуме «Урал-Сибирь» обсудили темпы развития туристической отрасли

Сотрудничество предпринимателей, предприятий и правительства приведёт к эффективному результату [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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На форсайт-форуме «Урал-Сибирь» обсудили темпы развития туристической отраслиНа форсайт-форуме «Урал-Сибирь» обсудили темпы развития туристической отраслиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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«Туризм – экономика впечатлений» - основная тема тюменского форсайт-форума «Урал-Сибирь», который в эти минуты проходит в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Региональные и федеральные спикеры обсуждают актуальные вопросы развития отрасли, в том числе взаимодействие сферы туризма, власти и крупного бизнеса, формирование бренда, проведение событийных мероприятий, а также повышение работы туристской отрасли.

Чёрное золото Сибири Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Чёрное золото СибириФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, основная задача, которая стоит перед региональным правительством, - написание региональной стратегии по туризму. То есть те основные направления, которые уже себя зарекомендовали, и которые получат поддержку и развитие в будущем.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев

- Должны быть определены инструменты поддержки, которые позволят объединить усилия малого и среднего предпринимательства, среднего бизнеса и крупных компаний. Наш туристический форум посвящён взаимодействию в нашей отрасли, мы видим большой потенциал в синергии этих трёх уровней. Каждый представитель бизнеса должен найти свою нишу, где он сможет приложить усилия для того, чтобы наше сотрудничество приводило к эффективному результату, - отметил Андрей Пантелеев.

На первом этаже всё посвящено туристической деятельности Тюменской области

На первом этаже всё посвящено туристической деятельности Тюменской области

Число туристов, которые будут посещать жемчужину Тюменской области – Тобольск – обязательно вырастет в связи с открытием аэропорта. Как отметил директор по организационному развитию и социальной инфраструктуре ООО «СИБУР Тобольск» Данил Рассказов, при поддержке правительства Тюменской области и администрации города предприятие реализует комплексную программу развития городской среды «Тобольск 2020». И самое крупное вложение предприятия в туристическую отрасль и экономику в целом – тобольский аэропорт.

Ялуторовский острог Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ялуторовский острогФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Уже достроена взлётно-посадочная полоса и перрон, в следующем квартале начнётся строительство аэровокзала. Рассчитываем, что в 2021 году будут организованы регулярные перелеты практически из любой точки России. Аэропорт будет способен принимать все среднемагистральные суда типа Boeing 737 и Airbus A321. Это, по сути, новое окно в тобольскую Евразию. И мы верим, что туристический поток, который и так достаточно неплохой на сегодня, кратно вырастет, - отметил Данил Рассказов.

Холодные снаружи - жаркие внутри Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Холодные снаружи - жаркие внутриФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 30 ноября, пройдет туристический фестиваль «Открой свою Сибирь». Жителям региона презентуют более сотни предложений туристической отрасли. По информации организаторов, все, кто придут в Музейный комплекс имени И.Я. Словцова в этот день с 12 до 17 часов, узнают о выставках, концертах, фестивалях, гастрономических предложениях и отдыхе в санаториях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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