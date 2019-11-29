Детям нужны тепло и ласка: история тюменской замещающей семьи

Семья Громовых из села Рассвет Исетского района уже несколько раз становились приемной для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Екатерина и Александр вырастили и воспитали трех ребятишек, а два года назад взяли еще двух. Что побудило их на такое благое дело и как они справляются, узнала «Комсомольская правда – Тюмень».

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Самыми первыми детьми, которые попали на воспитание к Екатерине и Александру Громовым, стали Женя и Наташа, родные брат с сестрой. Случилось это почти 14 лет назад. Приемной семьей Громовы отважились стать из-за несчастного случая: при трагических обстоятельствах они потеряли дочку. Оставался еще сын, но утрата очень сильно сказалась на Екатерине.

- Что-то во мне надломилось. Я поняла, без девчонки мне никак нельзя. Поэтому решили взять. Позвонила в органы опеки сама, а там мне сказали, что есть у них девочка, но у нее брат. Мы приехали, мне показали фотографии, а я смотрю - боже мой, это же мои дети! Зашла какая-то женщина, спрашивает: «Вы к кому?». А я говорю: «Да вот, детей посмотреть». Она тоже смотрит фотографии и восклицает: «Да это ваши дети! И мальчишка, и девчонка так на вас похожи», - поделилась она.

Да, изначально Громовы не планировали брать двух ребятишек. Но они понимали - нельзя разлучать родных людей, так что приняли и четырехлетнюю Наташу, и десятилетнего Женю.

- Мы сыну уже говорили, что хотим девочку взять. А когда приехали из опеки, я ему сообщила, что еще и мальчика берем. А он возмутился: «Мама, тебе зачем много-то?». Но, когда привезли их, сын с Женькой так сдружились, что теперь вообще ни для кого из них лучше брата нет, - пояснила женщина.

НЕ РАДИ ДЕНЕГ

А после Громовы взяли в семью Степу. Все трое ребятишек сейчас уже взрослые. Самой младшей – Наташе – недавно исполнилось 18 лет. Ну а Женя и Степа и вовсе создали собственные семьи. Первый живет в Тюмени, второй обосновался в соседней деревне. Но никто из них не забывает приемных родителей.

- Они приезжают к нам, навещают. Как-то односельчанка мне говорит: «Ой, а что это у вас за машина стоит у ворот?». Я отвечаю: «Так Женька приехал». А она: «Но ты его вырастила уже, тебе за него больше не платят. Зачем он ездит?». Вообще не понимаю таких людей. Я ж детей и не из-за денег брала. Тем более, то, что получаю, на них же и трачу – их ведь одевать надо, кормить, они же растут, а мы несем за них ответственность, - возмутилась Екатерина.

Поведала она и о том, что у Наташи и Жени в Тюмени есть тетя. До того, как Громовы их приняли, связь она с детьми не поддерживала. А потом узнала, что у ребятишек появились приемные родители.

- Она нашла нас, стала приезжать, манить Женьку в Тюмень. Мы, конечно, не препятствовали, пусть сам решает, как поступить. И он вроде сначала рвался, а потом понял - что ему там в Тюмени делать, тут у него все друзья. Поговорил с теткой, а она ему заявила: «У тебя, кроме меня, никого нет». Но он ответил: «Нет, у меня есть родители, вот они». После этого они разругались и больше не общались, - рассказала Екатерина.

В этом доме детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают вырасти и встать на ногиФото: Лидия Шумкова

ЗАКРУТИЛОСЬ

На трех воспитанниках Громовы не остановились. Два года назад им предложили еще двух – Алешу и Алену – и Екатерина с Александром согласились, не раздумывая.

- Все закрутилось, остановиться уже нельзя. Само по себе идет – одни дети вырастают, других берем. Почему нет, если мы можем помочь детям? – уверена Екатерина.

Вспомнила она и о том, как переживала раньше.

- Когда впервые привезли нам ребятишек, я прямо болела. Первую ночь вообще не спала, все думала, чем же я их накормлю, когда они проснутся. С неделю, наверное, вот так волновалась, нервничала, боялась за каждый свой шаг. Женька тот спокойный всегда был, а Наташа вообще была «шебутная». Когда привезли ее, она все время балаганы строила, под стол пряталась, ей надо было все время чем-то укрываться, крышу над головой делать. Со временем стала все тише-тише и совсем успокоилась, перестала прятаться, доверилась. И Степу я потом взяла. Вроде бы не показывала ему, что нервничаю, но внутри душа болела - то ли потянется он ко мне, то ли нет. А вот Алешу с Аленой взяла – уже как-то спокойнее. Знаю, что надо делать, как привлечь их к себе, - поделилась переживаниями женщина.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЕМ

Прежде чем стать приемной семьей, как и другим, Громовым нужно было пройти курсы подготовки, пообщаться с психологами. Но, по словам Екатерины, почти все, что там говорили, ей уже было знакомо - на практике при воспитании своих детей.

- Органы опеки нам всегда предлагают – если у вас какие-то проблемы, обращайтесь, мы поможем. Но так получается, что мы сами справляемся, помощи никогда не просили, - отметила она.

А вот к ней самой за советом обращаются замещающие семьи из соседних деревень. И Екатерина охотно делится рекомендациями, потому что понимает, ребятишки разные бывают, да и не каждому дано сразу найти подход.

- Мы воспитываем детей, прежде всего, трудолюбием. Есть у нас установка – если живем в одной семье, то все вместе и работаем. Что мы делаем, то и дети. У всех есть свои обязанности – я уже знаю, что вот это у нас сделает Алеша, а то - под ответственностью Алены. И сейчас, если у них есть свободное время, а я чем-то занята, то они и сами бегут мне помогать, - улыбнулась женщина.

Такого нет, чтобы дети говорили – нет, я этого делать не буду, это не мое. Причем Екатерина слышала истории о том, что некоторые ребятишки поговаривают: «Вы взяли нас, значит, вы обязаны за нами стирать и убирать».

- Считаю, что это неправильный подход. Ребенок приходит в семью и становится ее частью. А семья – это мы все вместе. Мы вместе делаем так, чтобы жить благополучно, - заявила Екатерина.

Бывает, конечно, что дети капризничают. Тогда Екатерина садится рядом и выслушивает проблему ребенка:

- Я не кричу, не скандалю, просто спокойно выслушаю, а потом дам совет, найду выход. Они посидят, послушают меня. Спрашиваю – поняли? Кивают, успокаиваются.

ЭТО НЕ КОНЕЦ

Екатерина уверена, что, если у нее и мужа будет все в порядке со здоровьем и подвернется случай, то они возьмут еще детей.

- Детей надо брать и воспитывать, потому что им тоже нужен уголок, материнское тепло. Им и потом, когда вырастут, будет, куда прийти, кого навестить, будут друзья. Дерзать надо все равно, ведь и нам нужно для кого-то жить - мы же не вечны, а детям нужны наша тепло и ласка, - подчеркнула она.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Тюменском регионе реализуется проект «Крепкая Семья» (координатор - депутат Тюменской областной думы Елена Кашкаровой), важнейшими задачами которого являются:

- формирование общественного мнения о приоритете института семьи, семейных ценностей и семейного воспитания;

- развитие системы профилактической, коррекционной и координационной работы в области предупреждения развития социальных отклонений личности и семейного неблагополучия;

- содействие организации качественной, всесторонней, поэтапной профилактической помощи детям и семьям, попавшим в социально опасные условия, для восстановления их социального статуса, психологической и физиологической реабилитации.

В рамках данного проекта мы и дальше будем знакомить вас с успешными примерами работы замещающих семей.