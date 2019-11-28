2019-11-27T23:20:07+03:00
Экономика

Александр Моор осмотрел Сибирский тренинговый центр компании Schlumberger

Мероприятие посвятили 15-летию с начала сотрудничества между «Шлюмберже» и Тюменской областью
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор осмотрел Сибирский тренинговый центр компании SchlumbergerАлександр Моор осмотрел Сибирский тренинговый центр компании SchlumbergerФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Реализованные проекты и взаимовыгодное сотрудничество говорят о том, что в Тюменской области можно создавать производства, а правительство региона - надежный партнер, который выстраивает отношения на условиях надежности и долгосрочности. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, выступая в Сибирском тренинговом центре компании Schlumberger. Мероприятие, которое прошло накануне, было посвящено 15-летию с начала сотрудничества между нашим регионом и «Шлюмберже» и 90-летию со дня проведения первых полевых работ в России.

Сибирский тренинговый центр Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сибирский тренинговый центрФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам главы региона, об инвестиционной привлекательности того или иного региона лучше всего рассказывают истории успеха. Наглядный пример – история успеха компании «Шлюмберже» в Тюменской области: на показатели смотрят и российские, и зарубежные инвесторы.

- Надеюсь, мы и дальше будем укреплять стратегическое партнёрство с компанией «Шлюмберже» и реализуем ещё немало совместных проектов. Спасибо за оказанное доверие к Тюменской области! – отметил Александр Моор.

История сотрудничества между правительством Тюменской области и Schlumberger уходит корнями в 2004 год, когда стороны подписали стратегическое соглашение о взаимном сотрудничестве. Уже в 2006 году заработали первые заводы по производству перфорационного оборудования и электропогружных насосов.

Делегация во главе с губернатором Александром Моором Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Делегация во главе с губернатором Александром МооромФото: Алексей КОСЕНЧУК

Однако визитной карточкой компании стал уникальный, не имеющий аналогов в России, Сибирский тренинговый центр, который заработал в 2008 году. Это крупнейший инвестиционный проект компании «Шлюмберже» в России с общим объёмом инвестиций более 110 млн долларов США. На площади Сибирского тренингового центра распложены корпус с 11 аудиториями, жилые корпуса, буровая установка, площадка для геофизических исследований и многое другое. С 2010 года здесь проходят практику студенты, которые учатся на специальностях «Геофизика» и «Бурение нефтяных и газовых скважин».

Как отметил президент компании «Schlumberger Россия и Центральная Азия» Гёкхан Сайг, основа успеха между сторонами лежит в великолепной инфраструктуре, созданной в Тюменской области.

- Здесь мы находим всё, что нам нужно для развития бизнеса. За эти 15 лет мы инвестировали порядка 150 миллионов долларов и совместными усилиями реализовали все наши планы, - заметил Гёкхан Сайг.

В Сибирском тренинговом центре Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Сибирском тренинговом центреФото: Алексей КОСЕНЧУК

В заключение мероприятия глава тюменского региона и президент компании вместе осмотрели Сибирский тренинговый центр.

ЦИФРЫ

На предприятиях «Шлюмберже» в Тюмени работают более 1,5 тысяч человек.

Площадь, которую занимает Сибирский тренинговый центр – 150 гектаров.

Во время реализации инвестиционного проекта с 2004 по 2011 годы компания привлекла свыше 350 местных подрядчиков и поставщиков продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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