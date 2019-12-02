Жители Подземелья нас даже не заметили, или как мы побывали на брошенной ракетной базе времен СССР

Ракетная база «Долина» некогда располагалась в сорока километрах от Тюмени. Можно сказать, до города рукой подать. Теперь от нее остались лишь руины, которые так и манят сюда любителей «заброшек». Кто-то едет, чтобы почувствовать себя солдатом из компьютерной игры, кто-то, чтобы посмотреть, как созданный человеком объект поглощает природа. Мы отправились в сталкерский тур «Ядерный щит Тюмени» из чистого любопытства. И, конечно же, из любви к приключениям.

Руины манят туристовФото: Алена Кульмухаметова

… И они не заставили себя ждать. Начались еще до места назначения. Сначала группа, в состав которой вошел корреспондент «Комсомольской правды», сорок километров на автомобилях ехали по Червишевскому тракту в сторону Кургана, затем свернули налево на лесную дорогу. По пути виднелись десятки хорошо накатанных развилок. Думаю, без провожатого найти базу нам было бы сложно. Кстати, о провожатом – Павел Ситников, знаменитый тюменский энтомолог, исследователь, следопыт и просто энтузиаст. Мы далеко не первая группа, которую он везёт на заброшенный военный объект. Как оказалось, многие участники сталкерского тура возвращаются туда вновь и вновь, в попытках разгадать тайны ракетной базы.

Дорога разбита, местами глубокие колеи. Потому одно из главных условий тура – выезд на автомобилях полного привода. Нашей группе пришлось дважды выходить из машины, чтобы водитель мог проехать по ухабам. Спустя десять километров вглубь соснового бора, вся команда была на месте назначения. Уф, добрались.

Американцы рассекретили базу?

Дата создания ракетной базы под Тюменью в различных источниках указывается по-разному. Самыми верными следует считать даты, оставленные строителями. Так, на некогда важных стратегических стенах можно найти даты 1958-го года. В те годы, напомню, между СССР и США «кипела» холодной войны. Павел Ситников говорит, что «Долина» начала работать в 59-60 годах прошлого века. Верим. Рассматриваем место хранения ракет. Впечатляет.

Все сооружения строились «на века». Огромные толстостенные железобетонные резервуары для топлива и газа, а также место хранения ракет стоят по сей день.

Разруха царит посвюдуФото: Алена Кульмухаметова

Когда-то на базе ракеты хранились горизонтально незаправленными и без головных частей в специальном защитном сооружении. Если военным поступало команда пуска, то к ракете пристыковывали головную часть и на тележке по рельсам отправляли к стартовой позиции. Далее ракета устанавливалась вертикально на стартовый стол, заправлялась окислителем (из сооружения хранения газов) и топливом из топливохранилища. Весь комплекс регулировался из аппаратной.

Интересно, что ракету отсюда запускали всего один раз, да и то в учебных целях.

Свое существование база прекратила еще до 1980 года. Военнослужащие, уходя на дембель, оставляли надпись о годе окончания службы на стенах объектов: последняя запись – 1976 год. Историки называют несколько причин расформирования ракетной базы под Тюменью. Одна из версий – рассекречивание данных США. Однако специалисты выдвинули другую версию: ракеты, находящиеся в боевой готовности, просто устарели.

Кроме того, в 1972 году был подписан договор об Ограничении Стратегических Вооружений после чего командование приняло решение демонтировать комплекс. Военные взорвали стартовые столы и еще пару объектов. Все остальные сооружения остались невредимы.

На базе много неисследованных помещенийФото: Алена Кульмухаметова

Охотники за металлом

Самое большой урон бывшей ракетной базе нанесли не военные, а местные жители. В 90-е годы тюменцы потянулись на объект за металлом. Тащили рельсы, выпиливали из толстых стен швеллера, перекапывали вокруг почву в поисках кабелей, содержащих цветмет, забирали даже куски колючей проволоки, которая когда-то охраняла от посторонних территорию базы.

Весь металл вынести не удалось, но вид ракетной базы сильно изменился. Впрочем, для тех, кто любит развалины и игры, он стал привлекательнее.

Вернуться сюда можно с приходом теплаФото: Алена Кульмухаметова

Наплыв туристов

Туры на старую базу организованы не так давно. Ценители компьютерных «стрелялок» могут попасть здесь в любимую реальность, не иначе. Зияющие огромными многометровыми «глазницами» ангары, темные бункеры, множество люков, которые до сих пор не исследованы, - все это так и манит сталкеров. Те, кто увлекается войнушками, не смогут пройти мимо ДОТов.

Вот и у нас подобралась удивительная команда: пенсионерка Галина, энтомолог Павел, профессиональный альпинист Евгений, 11-летний мальчик Игорь с отцом Андреем. Команда прошла сложный маршрут по подземельям и наружным объектам около 6 километров. Один из участиков экспедиции с помощью альпинистского снаряжения спустился в неиследованный люк. Не достигнув дна, он чего-то испугался и попросил поднять его наверх.

- Поднимайте, поднимайте! Там ничего нет, - закричал он. Сооружения удивительны тем, что с неба они не заметны: все важные стратегические объекты имеют необычную крышу: большой слой земли с деревьями. От этого, складывается ощущение, что ангары высотой с 5-6 этажный дом находятся под землей.

На таких зеленых крышах сталкеры оборудовали себе местечки для обзора и стрельбы. Среди зеленых сосен местами мелькают здания бывшей столовой, котельной, ряд гражданских сооружений без окон.

Житель подземельяФото: Алена Кульмухаметова

Жители Подземелья

Найти самим вход в подземелья базы сложно. Спуск в него идут по разрушенным ступенькам, есть риск напороться внутри на арматуру. Путь протяженностью около полукилометра идем с фонариками. Весь пол бетонного тоннеля усеян каменными обломками. Холодный и темный рукотворный проход под землей стал прибежищем для двух десятков бабочек, которые остались там на зимовку. Находясь в состоянии сна, они чуть подрагивают крылышками. Есть в этом подземелье еще один житель – летучая мышь. Жители подземелья нас даже не заметили. В спячке, только крылышки подрагивают. Вся команда не удержалась и погладила мышь, которая, вдруг, очнулась и закричала пронзительным писком. Опустив в пол фонари, мы оставили мышь в покое и направились к выходу.

Вернемся ли мы сюда еще? Да, вернемся, но когда станет теплее. Если честно я дико замерзла в холодном подземелье.