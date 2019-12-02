Споры об ОСАГО: ждать ли индивидуализации тарифов?

Несмотря на то, что в настоящее время вокруг реформы ОСАГО разгораются напряжённые дискуссии, все участники прений сходятся в одном – рынок ОСАГО требует кардинальных перемен. Важно и необходимо сделать ОСАГО более справедливым и индивидуальным, изменить основные принципы формирования тарифа.

Преобразования на рынке автогражданки начались уже в этом году. Так, в рамках первого этапа изменений был расширен тарифный коридор на 20% в вверх и вниз, а также внесены существенные изменения в систему расчета коэффициента возраст-стаж (КВС). Теперь она предусматривает 58 ступеней градации вместо действующих ранее четырех, и коэффициента бонус-малус (КБМ), который теперь сохраняется за водителем в течение года, и не сгорает при перерывах в страховании, как это было раньше.

Как итог нововведений - снижение средней стоимости автогражданки для абсолютного большинства россиян. Так, по итогам десяти месяцев этого года средняя стоимость ОСАГО составила 5 400 рублей, что на 5,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Для физических лиц средняя цена автогражданки уменьшилась до 5 378 рублей, на 3,5%. При чем, снижение средней премии по ОСАГО по сравнению с 2018 годом было зафиксировано 10 месяцев подряд, т.е. в течение всего 2019 года.

Кстати нельзя не отметить, что многие эксперты скептически относились и к первому этапу изменений в ОСАГО. Однако их опасения не оправдались – стоимость полиса уменьшается, а лояльность автомобилистов по отношению к страховщикам растет. Это подтверждают многие исследования, например, Финансовый университет при Правительстве РФ провел опрос, согласно которому выяснилось, что более 90% россиян полностью поддерживают или нейтрально относятся к расширению тарифного коридора.

Первые позитивные результаты изменений подтверждают необходимость дальнейшего реформирования автогражданки. Во-первых, об этом говорит и приведённая выше статистика, и опыт зарубежных стран – там внедрение принципов свободного тарифообразования позволило снизить среднюю стоимость полиса на 10-15%.

Во-вторых, на дороге каждый должен нести ответственность сам за себя, точно также и при оформлении полиса каждый должен платить только за себя и свои риски. А значит, стоимость полиса нужно формировать исходя из соблюдения Правил дорожного движения и стажа автовладельца. Ведь разве справедливо водителям, владеющим авто одной категории устанавливать одинаковый тариф при том, что один из них может быть злостным нарушителем, а другой – аккуратным и внимательным водителем? Конечно, нет. Каждый должен платить за собственные ошибки. Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) 70% аварий устраивают всего 5% водителей. А значит, для большинства автолюбителей изменения будут выгодны.

Напротив – возможность варьировать базовый тариф в зависимости от индивидуальных характеристик вождения, более гибкая система расчета коэффициента возраст-стаж, уже действующая на данный момент, вкупе с учетом грубых нарушений при управлении автомобилем, как результат дадут страховщикам возможность формировать стоимость автогражданки более точно для каждого клиента. Ведь именно это и является целью реформы.

Поэтапные изменения в ОСАГО сделают рынок автогражданки более конкурентным, что также, позитивно отразится на стоимости полиса. Кроме того, введение повышающего коэффициента за грубые нарушения ПДД, такие как проезд на красный и вождение в нетрезвом виде, будет способствовать снижению аварийности на дорогах – россиянам будет невыгодно нарушать правила дорожного движения и получать повышенные тарифы при покупке очередного полиса автогражданки. Аккуратная же езда наоборот будет поощряться дополнительными скидками.

Поэтому можно говорить о том, что изменения в ОСАГО коснутся всех участников дорожного движения не только с точки зрения индивидуализации тарифа, но и в вопросах безопасности на дорогах.