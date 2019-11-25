«Супердискотека – 90х»: в Тюмени Акула «навернула» холодца из оленины, а «Стрелки» снова влюбились в город

В Тюмени отгремел главный ретромегадэнс страны – «Супердискотека 90х». Сложилось такое ощущение, что Дворец спорта на несколько часов стал резиновым: половина города захотела посмотреть на кумиров своего детства и юности. Учитывая современный спрос на ностальгию, концерт прошёл выше всяких похвал! Соцсети зрителей забиты постами с артистами, а соцсети звёзд – благодарностями к тюменской публике. Давайте заглянем за кулисы концерта и посмотрим, чем занимались звёзды во время своего вояжа в Тюмень.

Оксана Почепа (ex-Акула)

Хрупкая 35-летняя Оксана Почепа (она же Акула) оказалась любительницей… холодца из оленины. Точнее, в Тюмени она попробовала его в первый раз, но блюдо запало девушке в душу сразу.

- Очень вкусно, красивая подача! – похвалила тюменскую кухню исполнительница хита «Кислотный DJ».

Акула в Тюмени ела холодец. Фото: инстаграм Оксаны Почепа

А ещё девушку очень впечатлили маленькие домики из частного сектора и Мост влюблённых, мимо которых она проезжала на машине. Порадовали и возвышающиеся купола Троицкого монастыря за Никольской площадью.

Акула и прогулки по Тюмени. Фото: инстаграм Оксаны Почепа

Оксана Ковалевская («Краски»)

Солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская выложила пост с благодарностью к Тюмени за тёплый приём.

- От всей души благодарю город Тюмень за невероятный взрыв эмоций! Так жарко встречали каждого артиста! Было незабываемо. Благодарю «Супердискотеку» за возможность встречаться с нашими слушателями. До новых встреч! Я люблю Вас! – написала девушка в своём Инстаграм.

Кстати, Мост влюблённых девушку тоже впечатлил. Выглядывая из окна своего номера, Оксана выразила желание прогуляться по нему по окончании концерта (сделала она это или нет – остаётся загадкой).

Оксана Ковалевская ("Краски") захотела прогуляться по Тюмени. Фото: инстаграм Оксаны Ковалевской

А ещё тюменские поклонники преподнесли Оксане большую корзину цветов.

А вот такую корзину подарили Оксане поклонники. Фото: инстаграм Оксаны Ковалевской

После концерта певица отправилась на заслуженный отдых к своей семье в Минск (да, кто не знал, «Краски» - группа из Белоруссии).

«Стрелки»

Три сексапильные красотки из группы «Стрелки» от коллег тоже не отставали и активно постили себе в сториз моменты из закулисья «Супердискотеки». Выступая с хитами «Ты бросил меня» и «На вечеринке», девушки признались, что в Тюмени давно не были, но влюбились в этот город целиком и полностью.

Группа "Стрелки" призналась со сцены в любви к тюменцам. Фото: коллаж со страничек солисток группы в Инстаграме

Певица Света

Света, известная своими хитами «Твои глаза», «Хватит, довольно» и «Дорога в аэропорт», тоже выложила фотографию на своей страничке в Инстаграм. Как можно догадаться, окна номера певицы выходят на ул. Республики.

Певица Света выложила фото из своего номера. Фото: инстаграм певицы Светы

«Revolvers»

Солист группы «Revolvers» Алексей Елистратов на своей страничке в Инстаграме выложил видео, которое он заснял прямо во время исполнения своей песни.

revolversstar Тюмень ,я не прощаюсь До свиданья Спасибо вам за сегодняшний вечер Было так с вами хорошо!!! Надеюсь,что это взаимно www.супердискотека.рф #супердискотека #супердискотека90 #супердискотекарадиорекорд #АлексейЕлистратов #револьверс #певец #артист #концерт #сомнойвсегдапраздник #хит #неттынелюбишьменя #нежныйкотенокмой #целуешьменя #ревную #дискотека90х #неуходи #досвидания #отпусти #ревную

В небольшом ролике он показал огромное количество тюменцев, которые пришли окунуться в детство.

Для тех, кто пропустил концерт со звёздами конца 90-х и начала 00-х – выкладываем небольшую нарезку концерта.