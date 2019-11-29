2019-11-29T13:48:19+03:00
Общество

Сотрудники АО «Тюменнефтегаз» приняли участие в Ярмарке выпускников

Современные студенты, думающие о своём буду­щем, уже в начале учёбы озадачены вопросами трудоустройства и практики
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В этом году в АО «Тюменнефтегаз» приняли на работу 16 молодых специалистов. Фото пресс-службы компанииВ этом году в АО «Тюменнефтегаз» приняли на работу 16 молодых специалистов. Фото пресс-службы компании
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28 ноября на базе Тюменского индустриального университета состоялась ярмарка выпускников, в которой приняли специалисты АО «Тюменнефтегаз». Мероприятие направлено на профессиональную ориентацию студентов. Формат ярмарки предполагает знакомство студентов и выпускников с представителями кадровых служб различных предприятий.

На встречу с представителями Тюменнефтегаза выстроилась огромная очередь молодых людей. В рамках собеседования студенты и выпускники задали интересующие их вопросы, заполнили анкеты со своими данными. Более 100 анкет было заполнено студентами для прохождения практики и будущее трудоустройство.

По словам главного специалиста группы оценки и развития персонала АО «Тюменнефтегаз», Марины Ройко: «Наше предприятие занимается разработкой одного из крупнейших месторождений на Ямале, поэтому мы заинтересованы в приеме на практику и последующее трудоустройство студентов профильных специальностей, таких как: геология, нефтегазовое дело, геологоразведка, наземные транспортно-технические комплексы и т.д. При отборе студентов мы учитываем следующие критерии: потребность в данной специальности, уровень полученных знаний в учебном заведении, средний балл не ниже 4,0.

Ежегодно выпускники ТИУ становятся молодыми специалистами дочерних обществ Компании, в том числе АО «Тюменнефтегаз». Такие встречи помогают молодым людям уже со студенческой скамьи готовить себя к будущей профессиональной деятельности. В этом году в АО «Тюменнефтегаз» приняли на работу 16 молодых специалистов, что в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом.

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