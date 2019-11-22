От результатов к планам: губернатор округа задала курс на развитие региона

Программное заявление по развитию Югры на ближайшие пять лет прозвучало во время выступления губернатора округа Натальи Комаровой. 19 ноября она представила общественности, депутатам и жителям емкий стратегический документ, в котором обозначила результаты уходящего года и задачи по всем направлениям социально-экономической жизни региона.

«Командный» подход

- Правительство Югры строит свою работу по принципу: югорчане заказали – мы сделали. Прямой диалог с жителями Югры – норма для государственного гражданского и муниципального служащего. Мы учитываем мнение каждого. Это позволяет принимать взвешенные, эффективные управленческие решения. Вовлечение граждан в принятие государственных решений – наш приоритет, - так прокомментировала Наталья Комарова нацеленность команды Югры.

К слову, на протяжении всего выступления губернатор не раз с благодарностью отзывалась о работе команд муниципальных образований округа, проектных команд, предприятий - стратегических партнеров, благодарила она и отдельных жителей, которые помогают Югре стать сильнее.

Вовлеченность и совместная работа правительства округа, муниципальных органов власти, общественности, бизнеса и жителей Югры позволила добиться ощутимого эффекта не на бумаге, а на деле. По многим направлениям региону удалось достичь конкретных результатов и занять лидирующие позиции среди других субъектов РФ.

На протяжении всего выступления губернатор не раз с благодарностью отзывалась о работе команды Югры. Фото с сайта admhmao.ru

Например, Югре удалось достичь самого низкого показателя по уровню безработицы за последние 22 года – 0,4%. Это обеспечило региону второе место в рейтинге субъектов РФ.

- Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 69%, включив Югру в ТОП-5 субъектов-лидеров Российской Федерации. Сохраняется позиция автономного округа в десятке регионов страны с высоким уровнем занятости инвалидов - шестое место, - подчеркнула глава Югры.

В округе стали активно развивать новую отрасль экономической деятельности – туризм. Югра в 2019 году даже вошла в ТОП-15 самых популярных регионов этнографического туризма. За год число туристов, посетивших только этностойбища, увеличилось на 20%.

Мероприятия, реализуемые в сфере туризма, позволяют создать бренд как для всей Югры, так и для отдельных муниципалитетов. Первым уникальную методику брендирования муниципальных образований применил Нефтеюганский район.

- Пилотной территорией стал Салым, внедривший передовую технологию. Разработка передана в «Агентство стратегических инициатив» с целью ее включения как лучшей практики Российской Федерации в «Магазин верных решений», - пояснила губернатор.

Тот факт, что глава округа видит в достижениях региона результат работы всей команды Югры, отметила Наталья Западнова, заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Впервые за последние годы губернатор поблагодарила команды муниципальных образований за работу и назвала те социальные, инвестиционные, экономические практики, которые удалось реализовать на территории региона, в том числе и в муниципальных образованиях, и которые были замечены на федеральном уровне. Это повысило рейтинг региона по многим направлениям. Для себя я также выделила, что губернатор сказала спасибо не только управленческим командам, но и социальным партнерам, и отметила их лучшие практики, например, по нацпроекту «Экология», - прокомментировал она.

Социальная политика

Социальное развитие Югры – это то, что волнует каждого югорчанина: где жить, учиться, лечиться, каким спортом заниматься, как развлекаться. О доступности социальной инфраструктуры лучше всего сказали цифры.

В 2019 году, по словам Натальи Комаровой, на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам было направлено 25 миллиардов рублей. Государственную поддержку получили почти 30 тысяч югорских семей. Так, например, для улучшения жилищных условий, борьбы с бедностью, повышения доходов многодетных семей в 2019 году им предоставлены единовременные денежные выплаты на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту. По последним данным, выплату получили около 2,5 тысяч семей. А д конца года государственную поддержку получат еще более двух тысяч многодетных семей.

Сбалансированность доклада и его социально-экономическую направленность оценили и депутаты, и общественность. Фото vk.com/shtabugra

Благодаря общим усилиям, в небытие уходят балки, которые десятилетиями были проблемой Югры. На начало 2019 года насчитывалось почти 3,2 тысячи балков. К концу года их останется около 500.

- Это те, по которым решения будут приняты в судебном порядке. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка. Отмечу работу команд Радужного, Нефтеюганского района и Нягани, выстроивших диалог с гражданами, точно реагирующих на запросы людей, - отметила Наталья Комарова.

Губернатор поставила в пример и работу в реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в 2019 году в Югре было благоустроено 60 общественных и 23 дворовых пространств.

- Отмечу работу команды Лангепаса - 15 дворовых территорий - и команды Сургута, где в течение года преображаются пять общественных пространств, - похвалила она муниципалитеты.

Благодаря решениям, принятым в отрасли здравоохранения, результатом работы в 2019 году стало снижение смертности (Югра вошла в ТОП-5 регионов с самыми низкими показателями смертности). Сегодня все населенные пункты с населением свыше 100 человек обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами или амбулаториями.

- Принимаемые меры за последние три года позволили увеличить продолжительность жизни до 73,9 лет, - подчеркнула губернатор.

Что касается нацпроекта «Образование», то и здесь достижения Югры налицо. В текущем году почти в три раза превышен показатель нацпроекта по числу участников открытых онлайн-уроков по профориентации, более двух тысяч школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее». Это в два раза больше, чем запланировано.

- В 15 муниципальных образованиях обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, через год 100-% доступность для таких детей будет обеспечена во всех городах и районах, - заявила Наталья Комарова.

По нацпроекту, связанному с развитием массового спорта, автономный округ работает на цель, поставленную президентом России, – привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 55% жителей к 2024 году.

- В 2019 году мы эту планку подняли от фактического состояния на полтора процента, сегодня это 39%, - такие цифры озвучила губернатор.

Сбалансированность доклада и его социально-экономическую направленность оценили и депутаты, и общественность. Фото vk.com/shtabugra

Сбалансированность доклада и его социально-экономическую направленность оценила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова. По ее словам, озвученные в самом начале экономические успехи округа дают возможность решать вопросы социальной сферы.

- Мы должны понимать, что без развития экономики, инвестиций, различных видов производства о каких-то социальных приоритетах говорить просто не стоит. Социальная сфера – важнейший приоритет. Мне, как представителю системы образования, понравилось, что был сделан акцент не только на талантливых детей, но и на работе с теми, кто считается средними. Потому что каждый ребенок обладает уникальными способностями и наша задача – развить эти способности. Важен каждый человек, каждая отрасль, в этом и есть суть доклада, - сказала она.

Вперед - к совершенству

Несмотря на внушительные достижения округа по всем нацпроектам, реализуемым в Югре, говорить о том, что это предел, нельзя. В своем выступлении Наталья Комарова высказала предложения по совершенствованию мер, механизмов, применяемых в работе по дальнейшему достижению национальных целей.

Так, например, она поручила заместителю губернатора Андрею Зобницеву обеспечить разработку нормативно-правового регулирования по расселению, совместно с муниципальными образованиями выполнить решения по восстановлению прав потерпевших дольщиков, введя в эксплуатацию проблемные дома, и закрепить в правовом поле стандарт доступности жилья для лиц с инвалидностью, а также стандарт благоустройства дворовых территорий наемных домов, в том числе домов социального использования. А другому заместителю губернатора Всеволоду Кольцову необходимо будет внести в правительство автономного округа предложения по распространению технологии комплексного индивидуального сопровождения на всех людей с инвалидностью.

Наталья Комарова также указала на необходимость в 2020 году организовать работу мобильных соцслужб (реабилитологов, психологов, инструкторов по адаптивной физической культуре и прочих) по аналогии с плавполиклиникой – теплоходом «Николай Пирогов». По этому же принципу должны работать мобильные многофункциональные центры.

- В своем выступлении Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в ближайшие годы перед окружной системой здравоохранения ставятся задачи дальнейшего качественного роста предоставляемых населению медицинских услуг, необходимость развития в 2020 году мобильных направлений работы, опираясь на пример плавполиклиники «Николай Пирогов». Это одна из наших практик, которая показала свою эффективность. Надеемся, что в самое ближайшее время начнем воплощать проект. Есть посыл и поручение губернатора – максимально расширить спектр услуг, которые будут предоставляться на теплоходе. Вполне возможно, что мы получим некий аналог МФЦ, - прокомментировал нововведения главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

В своем выступлении Наталья Комарова высказала предложения по совершенствованию механизмов, применяемых в работе по дальнейшему достижению национальных целей. Фото с сайта admhmao.ru

Стратегия Югры

Качественные преобразования коснутся и системы здравоохранения округа, и образования, и спорта, и культуры, и экономики. Все эти решения, обозначенные в обращении главы региона, закреплены бюджетом, который уже приняла Дума. В нем предусмотрено достаточно средств, чтобы выполнить все обязательства, взятые перед жителями Югры. К слову, бюджет сбалансирован таким образом, чтобы сохранить свою социальную ориентированность.

Уже с этого года югорская команда работает над обновлением стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Наталья Комарова заявила, что необходимым при ее актуализации считает перенос горизонта прогнозирования с 2030 на 2050 год. Кроме того, по ее мнению, необходимо диверсификацию экономики обеспечить на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной отрасли с использованием современных территориально-отраслевых кластеров. Важным она назвала и устранение дисбаланса в развитии между востоком, центром и западом региона. При этом муниципальные образования в обеспечении достижения стратегических целей должны быть полноценными партнерами, источником инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов.

- Уважаемые югорчане. Стратегические цели, задачи по каждому направлению развития региона определены. Планы их достижения детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. Успех общего дела зависит от каждого из нас. Благодарю за внимание. Служу югорчанам. Служу России, - таким посылом завершила свое выступление Наталья Комарова, пригласив всех к диалогу в будущем.