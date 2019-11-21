Тюменское образование получит толчок к развитию

Амбициозные задачи в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» поставил сегодня в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что к 2021 году в регионе все дети старше полутора лет смогут ходить в детский сад, а к 2024 году не останется школьников, которые учатся во вторую и третью смену. Все благодаря тому, что в ближайшие пять лет во всех муниципалитетах планируется построить и реконструировать 58 школ и 28 детских садов. И это будут не просто здания, а площадки, где каждый тюменец с ранних лет сможет раскрыть свои способности и таланты, чтобы в будущем быть конкурентоспособным на рынке труда.

- Давайте спросим себя, каждой ли семье в Тюменской области доступен детский сад? В две тысячи двадцать первом году – будет! Для всех детей старше полутора лет! Давайте спрашивать дальше – есть ли возможности развивать способности и увлечения ребенка, применены ли новейшие образовательные технологии, избавлены ли ученики от учебы в две-три смены? Будут избавлены! За пять лет мы построим 58 школ. Давайте спросим, учтены ли детские особенности, склонности и таланты, гарантирована ли молодым тюменцам конкурентоспособность на рынке труда? Давайте за всеми таблицами и графиками искать и находить человека, - так обозначил перспективы развития региона в этом направлении глава региона.

Самые крупные школы, безусловно, построят в областной столице, исходя из запросов жителей. Работа уже ведется: в 2020 году в Тюмени должны сдать школу в Казарово, в 2021-м – учреждение в районе улиц Николая Зелинского - Дмитрия Менделеева, а также в Заречном микрорайоне и в районе жилого комплекса «Звездный городок». По данным правительства региона, внимание будет уделено и старым деревянным строениям в удаленных селах. В рамках программы по ликвидации школ в деревянном исполнении построят более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах. Начало этому уже тоже положено - заключен контракт на строительство школы в деревне Епанчина Тобольского района.

Известно, что учреждения для детей дошкольного и школьного возраста будут построены в соответствии с современными требованиями. Например, каждую из школ оснастят высокотехнологичным оборудованием, лабораториями для проектной и внеурочной деятельности, обустроят игровые рекреации и спортивные площадки.

Чтобы дети, будь они дошкольниками или школьниками, могли развиваться, им необходима качественная поддержка со стороны педагогов. На развитие кадрового потенциала в регионе направляются и будут направляться значительные ресурсы. По словам Ольги Ройтблат, ректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования, в послании губернатора она уловила для себя этот посыл.

- В институте для этих целей создается четыре центра. И хотя официального открытия еще не было, там уже началась подготовка и обучение. Один из центров – центр оценки качества педагога-воспитателя. Смысл в том, что учитель или воспитатель добровольно может прийти в центр и протестировать себя, выявить свои проблемы, дефицит. Затем он может обратиться в центр непрерывного профмастерства, который уже есть при нашем в институте в Тюмени и создается в Ишиме и Тобольске. Там создаются индивидуальные гибкие программы, по тем дефицитам, в которых нуждается педагог. Все это будет сказывать на системе общего образования, на обучении дошколят, - отметила она.

В ближайшее время депутатский корпус более детально разберет каждый пункт послания. Фото Ивана Горбунова

Задачи, прозвучавшие в послании, прокомментировал и Сергей Корепанов, председатель Тюменской областной думы.

- Предполагается построить в ближайшие пять лет 58 школ. В 2020 году мы должны построить 12 школ и семь детских садиков. Это в два раза больше, чем было построено в этом году. И то, что к 2021 году каждый ребенок, достигший полутора лет, будет иметь место в детском саду – это не просто решение социальной задачи, связанной с размещением детей, но и возможность семье иметь работника, укрепить материальное, финансовое положение, - сказал он и добавил, что в ближайшее время депутатский корпус более детально разберет каждый пункт послания.

Его коллега депутат облдумы Валерий Фальков, который является ректором Тюменского государственного университета, также отметил важность стоящих на перспективу задач.

- Это принципиальная возможность найти свое место в экономике знаний. Очень много и пафосно сегодня говорят на разных площадках о том, что от ресурсной экономики надо переходить к экономике знаний. Вот это и есть конкретный ответ, как переходить. Нужно развивать наши школы, университеты, ссузы, надо устанавливать отношения с лучшими экономическими институтами, надо, чтобы образование было близко к науке и практике, - сказал он.