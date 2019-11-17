Александр Моор: строительство новой развязки «научило» власти разговаривать с горожанами

Одной из тем во время «Часа с губернатором» стало строительство развязки между Червишевским и Московским трактами. И Александр Моор высказался о ситуации, сложившейся вокруг данного проекта.

- Я рад, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что жители интересуются благоустройством своего города и им не все равно. Сначала против выступили горожане, проживающие в Патрушева и в Ожогина, возведение дороги было остановлено. А затем с просьбой возобновить строительство ко мне обратились жители «Тюменской слободы». Мы создали рабочую группу, которая обсуждает концепцию строительства развязки. И это отличный опыт и хороший повод научить власти разговаривать с жителями, и наоборот, - сказал губернатор.

По словам главы региона, любой городской проект найдет и противников, и сторонников. Поэтому здесь важно либо договориться, либо принять одно решение, которое устроит большинство людей. А в случае с развязкой власти и горожане все-таки попробуют найти компромиссные решения.

- Но нужно понимать, что развитие города в том числе и его транспортной инфраструктуры, не может и не должно останавливаться, - резюмировал Александр Моор.