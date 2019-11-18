2019-11-18T13:33:20+03:00
Звезды

Музыканты группы «Ария» добирались до Тюмени на поезде с вискарём и тортиком

Легендарная рок-группа выложила фрагмент из своей закулисной жизни [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Музыканты группы «Ария» добирались до Тюмени на поезде с вискарём и тортиком. Фото: скриншот с видеоМузыканты группы «Ария» добирались до Тюмени на поезде с вискарём и тортиком. Фото: скриншот с видео
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Двухчасовым концертом с новой программой «Проклятье морей» взорвал на прошлой неделе Тюмень легендарный рок-коллектив «Ария». В программу, с которой выступила группа, вошли 11 песен с новой пластинки, а сведением альбома занимался американский продюсер и гитарист Roy Z. До Тюмени группа добиралась в нескольких купе на поезде из Омска, о чём сообщила на своих страничках в социальных сетях.

Ария - Поезд Омск-Тюмень (14.11.2019).Сайт Группы Ария - http://www.aria.ru Группа Вконтакте - https://vk.com/aria_official Инстаграм - https://www.instagram.com/aria_band_official/

Как видно из видеоролика, даже после концерта в Омске настоящие рокеры полны сил и бодрости. В нескольких купе, где расположились члены команды, – чемоданы с костюмами и оборудованием на столе – вискарик, фрукты, безалкогольное пиво и тортик, подаренный омскими поклонниками.

- Едем в Тюмень. Вы ждёте концерта в Тюмени? – спрашивает у ребят голос за кадром.

- Мы – прям не можем, как ждём, - отвечают музыканты.

Позже, уже в самой Тюмени артисты сами подписали для поклонников журналы и постеры с изображением «Арии», которые можно было купить во время концерта.

aria_band_officialaria_band_official
Успей купить на концерте! #ария #проклятьеморей #арияшоп #ariashop #aria
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ИСТОЧНИК KP.RU

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