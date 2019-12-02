Сергей Толстогузов: Виртуальное обучение делает «аудитории» безразмерными

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

Подробнее об этом рассказал руководитель Тюменского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Сергей Толстогузов.

- Что дает дополнительное онлайн-образование?

- Главное - повышение качества образования. В любом университете есть уникальные профессора, исследователи с уникальными дисциплинами. На их лекции в аудиторию все попасть не могут. Но использование Интернета делает «аудитории» практически безразмерными. К тому же в наших онлайн-курсах используются сложная анимация, диаграммы и рисунки. Эти лекции слушатель может смотреть в удобное для него время.

- Что дают онлайн-технологии преподавателям?

- Преподаватели понимают, что студенты параллельно учатся онлайн, и не тратят драгоценное время - как свое, так и студента - на «азбуку»: при личных встречах разбирают проблемные вопросы, разрабатывают кейсы.

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден на самом высоком уровне. В чем его суть?

- Сейчас в Интернете много образовательного контента. В том числе - сомнительного качества. А проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» позволил задать рамки и критерии качества онлайн-курсов. Курсы в рамках этого проекта проверены и одобрены экспертами, госорганами. За ними стоит авторитет университетов и исследовательских организаций. Проект четко систематизирован. Кроме того, по итогам прохождения курсов пользователь получает документ, подтверждающий освоение курса, и сможет представить его в вуз или иное учреждение. Например, студенты могут осваивать предметы иных вузов и приносить документ в свой университет. То есть эта дисциплина может быть перезачтена.

Проект создал и структуры по подготовке преподавателей - региональные центры компетенций в области онлайн-обучения. Всего по стране их десять, один из них в Тюмени. С 2017 года на его базе разработано 20 онлайн-курсов, на них записалось около 54 тысяч человек. Успешно их окончили 24 тысячи. Причем это не только студенты, для которых онлайн-курсы обязательны, но и сторонние слушатели. География слушателей широка: за три года в программу попали представители почти всех регионов. Обучались и иностранные студенты: около тысячи человек из 16 стран, в том числе из Европы, Китая, Вьетнама.

- Созданы региональные центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). Какие задачи поставлены перед ними?

- Мы проводим курсы повышения квалификации, рассказываем педагогам о нашем опыте создания онлайн-курсов. За три года мы провели обучение 700 преподавателей вузов и ссузов из шести субъектов Федерации.

- Кто и как может повысить свою квалификацию и как выстроен процесс обучения? Сколько стоит обучение?

- Поскольку финансирование идет по гранту через Министерство науки и высшего образования, для педагогов обучение бесплатно. По окончании курсов мы продолжаем сотрудничать с выпускниками, делая совместные проекты. Обучение занимает 36 часов. Мы стараемся не торопиться и качественно выдавать материал, поэтому укладываемся в 4-5 дней.

Но главная наша трудность - консервативность преподавателей. До сих пор считается, что «дистанционка» - это что-то неинтересное. Мы эту позицию пытаемся изменить.

- Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии вытеснят преподавателя из образовательного процесса.

- Университет сегодня - это прежде всего исследовательская организация. Ученый стремится соблюсти баланс между исследованиями и преподаванием. Введение массовых онлайн-курсов высвобождает время, снижает нагрузку преподавателя и дает возможность заниматься исследовательской деятельностью. К тому же дисциплина не полностью переводится в онлайн-формат. Наиболее важные части преподаватель рассматривает со студентами на лекциях.

Сайт Тюменского РЦКОО

Фото: архив С. Н. Толстогузова

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.