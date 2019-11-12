Бюро находок: тюменцы забывают документы на недвижимость после заключения сделок

В тюменской Кадастровой палате сегодня хранится более 100 тысяч невостребованных документов на недвижимость. Только в этом году тюменцы по различным причинам не забрали 27,5 тысяч важных бумаг – договоров купли-продажи, закладных, доверенностей, справок.

Как рассказали в тюменском Кадастре, на оригиналы правоустанавливающих документов, подготовленные после сделок с недвижимостью, приходится практически половина всех забытых экземпляров, еще 30% - на закладные. А ведь они могут потребоваться в срочном порядке, если придется отстаивать свои имущественные права или нужно будет предоставить информацию об отчуждении в налоговый орган. Пригодятся эти бумаги и при оформлении кредита или продаже собственности.

В Кадастровой палате удивляются такой тенденции, хотя и не могут объяснить ее. Ведь сейчас многие услуги предоставляются в электронном виде через сервисы Росреестра или через офисы МФЦ. В любом случае человек заранее знает время, когда можно получить готовый документ. Эта информация отслеживается онлайн по номеру заявки, а многие отделения МФЦ еще и смс-оповещения рассылают о готовности документов к выдаче.

К тому же сроки всегда конкретные. Например, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней, а подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления. Срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для одновременного учета и регистрации требуется максимум 12 рабочих дней. Но люди все равно не приходят за своими бумагами вовремя.

МОЖНО ЛИ ЗАБРАТЬ ЗАБЫТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«Невостребы» ни МФЦ, ни Кадастровая палата никогда не выбрасывают. Так что забрать их можно в любое время. Если пропажа обнаружилась в течение месяца, то за ней можно зайти в МФЦ. Там готовые документы на недвижимость хранятся на протяжении 30 дней. Если же никто за ними так и не пришел, то их отправляют в архив Кадастровой палаты.

- Чтобы «забывчивые» граждане и организации смогли-таки забрать свои бумаги по недвижимости, в офисах территориального и межрайонного отделов учреждения организована выдача таких документов. В том числе – в отношении объектов, расположенных в других субъектах Российской Федерации. Забрать эти документы заявители могут без особого труда и удобным для них способом, - отметила начальник межрайонного отдела тюменской Кадастровой палаты Екатерина Филиппова.

ГДЕ ЗАБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Невостребованные документы жители Тюмени и Тюменского района могут получить бесплатно в офисе Кадастровой палаты по улице Мельникайте, 93/2, в порядке живой очереди в часы приема. Для особо ленивых или занятых даже могут организовать курьерскую доставку документов по адресу, указанному в заявке. Для выбора способа выдачи невостребованных документов необходимо заполнить одну из форм заявлений, расположенных на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Документы» (вкладка «Специалистам»).

ПО РОССИИ

Оказывается, Тюменская область не самый забывчивый регион. Всего по России жители оставили более 1,5 миллионов документов на недвижимость. Больше всего бумаг не забрали в Свердловской области – 154,7 тысяч экземпляров, Томской области – 81 тысячу и Челябинской области – 69,1 тысяч. Всего два документа оставили на Ямале, а вот в Ингушетии вообще не обнаружилось ни одного «забывчивого» жителя.

СПРАВКА «КП»

Подробнее о получении невостребованных документов можно узнать по телефону тюменской Кадастровой палаты (3452) 259-001, о курьерской доставке – по телефону (3452) 259-000. Также получить инструкцию по вопросу получения «забытых» документов можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).