Стало известно, каким будет начало зимы в Тюмени в 2019 году

С приходом зимы всех волнует вопрос: какая температура воздуха будет за окном и как пережить холодную погоду. «Комсомольская правда – Тюмень» попыталась выяснить, будет ли в ближайший месяц по-зимнему холодно?

По данным портала Gismeteo, зимы не стоит ждать, как минимум, до середины декабря. Так, в ноябре будет по-зимнему холодно лишь неделю с 18 по 24 ноября 2019, когда температура воздуха упадёт до -26 градусов (днём до -21 градуса). Однако потом вновь грядёт осенняя погода и температура поднимется до -3…-4 градусов C. В начале декабря ожидается оттепель и до +2 градусов. Например, с 6 по 10 декабря температура воздуха составит 0…+2 градуса C.

Совсем иначе выглядит прогноз от сервиса «Яндекс. Погода». Плюсовой температуры не ожидается, но и трескучих морозов ждать не стоит. До конца ноября температура воздуха в среднем составит -7…-10 градусов C. Самый холодный день придёт 19 ноября, когда температура воздуха упадёт до -17 градусов по Цельсию, но потом вновь вернётся осеннее тепло (если так можно сказать применительно к концу ноября) – до -4…-6 градусов. До середины декабря ожидается примерно такая же температура.

Отметим, что в прошлом году ноябрь был тоже не холодный. Средняя температура воздуха в ноябре 2018 составила -5…-7 градусов. Зато по-зимнему холодно было в декабре: температура воздуха составила -12…-14 C. Самая низкая температура наблюдалась в Тюмени в феврале 1951 года. Тогда столбик термометра опустился на отметку -50 (!) градусов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2019 году в России ожидается аномально теплая зима. Из-за цветов на метеорологической карте такие зимы называют «вишневыми». Чем выше температура, тем ярче на карте цвета, где красный обозначает наиболее высокую температуру для сезона. Главный смысл прогноза погоды на зиму 2019-2020, который составили в Гидрометцентре России: предстоящая зима вряд ли будет морозной.