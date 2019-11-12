Жизнь в Поднебесной: история тюменки, которая бросила все и поехала изучать китайский язык

Можно ли в 32 года бросить карьеру и поехать изучать китайский язык в Шанхае? А потом не побояться и отправиться в путешествие по странам Азии, посетив за год 20 государств? Почему бы и нет. Тюменка Екатерина Заморских именно так и сделала. Девушка, уже вернувшаяся домой в Тюмень, поделилась личным опытом проживания в Поднебесной.

ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ

В Тюмени Екатерина жила более 20 лет, хотя родилась далеко отсюда - на границе с Монголией. В областной столице она окончила исторический факультет в Тюменском государственном университете и параллельно получила вторую специальность на факультете романо-германской филологии, выучив там английский язык.

- В школе мне казалось, что английский невероятно сложный для изучения. Но у меня всегда было хорошее произношение. И когда я уже стала студенткой, то мечтала учиться за рубежом, побывать в США. Благодаря программе Camp Counselors USA, которая предполагает работу вожатым в лагере, я смогла осуществить эту мечту и побывала в Америке, преодолела языковой барьер и поверила, что могу говорить на английском очень хорошо, - рассказала она.

После университета Екатерина реализовала еще одну свою мечту – ей очень хотелось работать на радиостанции. Четыре раза она пыталась и проваливалась на собеседованиях, но все же стала радиоведущей и работала в эфире «Красной Армии», «Русского радио». Однако там в ее английском не было нужды.

- Я любила свою работу, но приняла трудное решение уйти из этой сферы, чтобы развиваться дальше. С того момента начался удивительный период в моей жизни. Я получила работу в качестве регионального директора в частной образовательной компании EF Education First, а позже стала директором агентского департамента EF в Москве, занималась управлением агентских продаж образовательных программ обучения за рубежом и развитием агентской сети по всей России, - поделилась она перипетиями жизни.

Все было прекрасно, пока не грянул кризис 2014 года и политическая и экономическая обстановка стала нестабильной. В компании наступили трудные времена.

- Было понимание, что происходят изменения, что нужно что-то делать. Я взяла отпуск и поехала в родные места. Оттуда - в Монголию, а потом на поезде - до Пекина, - сообщила Екатерина.

За три дня, которые Екатерина провела в Шанхае, она поняла, что хочет здесь жить

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С КИТАЕМ

Изначально, когда девушка ехала в Китай, у нее было представление, что это недостаточно развитая страна, а китайцы не самые культурные люди. Оказалось, что все не так, хотя культурный шок и был.

- Везде иероглифы, не можешь понять, что это за место. Еще мы никак не могли снять деньги, потому что в Китае своя платежная система и там не пользуются картами Visa и MasterCard. Из нас, иностранцев, стояла огромная очередь. Все пытались снять деньги, но ничего не получалось. SIM-карта у меня не работала, Youtube, Google, Instagram были под запретом. Я буквально оказалась отрезана от общения с семьей, друзьями, коллегами, - рассказала девушка.

Но было и много удивительного. Особенно поразили Екатерину китайские скоростные поезда. На одном из них она проехала из Пекина до Шанхая и при расстоянии в 1300 километров путь у нее занял всего 4,5 часа.

- В Китае есть очень много высокоскоростных поездов, на которых можно перемещаться из одного города в другой, и идут они каждый час. Есть там и поезд на магнитной подушке, который может развивать скорость до 430 километров в час, - сообщила удивительные факты о Поднебесной Катя.

Екатерина убеждена, что за китайским языком - будущее

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Пока Екатерина путешествовала, она успела встретить множество людей из разных стран, которые ехали в Китай по программам обучения.

- Мне всегда казалось, что надо ехать на запад, в Европу для изучения языков, а тут, наоборот, получалось, что люди для этого едут в Китай. Я задавалась вопросом – зачем, пока не оказалась в Шанхае. Там я нашла ответ. За три дня, которые я провела в этом огромном городе, я поняла - хочу здесь жить. И будучи в Шанхае, я посетила Шанхайский университет иностранных языков - это один из лучших университетов по изучению иностранных языков на юге Китая, - пояснила девушка.

На момент, когда Екатерина приняла решение изучать китайский, ей было 32 года.

- Возможно, это покажется кому-то необычным. Как можно оставить карьеру и переехать в заморскую страну, где нет ни одного знакомого человека, и начать все сначала? Но сегодня я считаю, что это лучшее, что могло со мной случится! – уверена тюменка.

Такие закаты Екатерина наблюдала из окна своего дома в Шанхае целых 3,5 года

ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО

Язык Катя осваивала с нуля. Весь языковой курс у нее занял 3,5 года. Как рассказала девушка, за каждый семестр ей приходилось платить по девять тысяч юаней, а это около 160 тысяч рублей. Но, по ее словам, это только в Шанхае так дорого, легко можно найти курсы подешевле в других учебных заведениях– за 4-5 тысяч юаней. Есть также и бесплатные программы, которые спонсируются правительством Китая и по которым предоставляются стипендии.

Екатерина убеждена, что за китайским языком - будущее, поскольку сейчас Китай очень много инвестирует в свой язык, чтобы он стал международным.

- Это уже тренд, который наметился в мире. Вообще знание китайского, наряду с английским, даст человеку огромное преимущество. Ведь владея русским, английским и китайским языком, мы, по сути, можем разговаривать с каждым вторым человеком на нашей планете в большинстве стран, - пояснила свою точку зрения Катя.

К тому же, по мнению девушки, экономика Китая является одной из сильнейших в мире. Китай не только очень много всего производит, там живет 1,4 миллиарда потенциальных покупателей. Поэтому эта страна - невероятно интересный рынок для сбыта.

- Когда я только собиралась поехать в Китай, то читала разные форумы. На одном из них меня зацепила фраза «Ой, ребята, после Шанхая Москва - вообще деревня». Я подумала – как так? Москва после Лондона не деревня, после Лос-Анжелеса не деревня, после Сан-Франциско не деревня, а тут после Шанхая она вдруг станет деревней? Не может быть! Но когда я вернулась в Москву, поняла – да, деревня. Китай очень серьезно развился. Например, там сейчас никто почти не пользуется банковскими картами и наличными. Китайцы повсеместно используются мессенджеры, такие как WeChat и AliPay, - привела пример Екатерина.

Девушка покоряла горные пики и исследовала святые места Азии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЗИИ

Курс китайского в Шанхайском университете длился 3,5 года и закончился в августе 2018. Этот период девушка считает одним из лучших в жизни. Хотя не менее ярким стало ее путешествие по странам Азии. Она успела посетить Малайзию, Сингапур, Бруней, Индонезию, Таиланд, Лаос, Индию, Иран и многие другие страны.

В своем путешествии она не только любовалась водопадами, рисовыми полями, голубыми лагунами, высокогорными озерами и осматривала древние города, через которые проходил Шелковый путь. Она прошла курс обучения на острове Мабул и стала сертифицированным дайвером, исследовала буддийские храмы, мечети, монастыри, святые места, ашрамы, уникальный город Ауровилль и медитировала в Матримандире и пещерах. Смогла забраться на Памир, где справилась с горной болезнью и адаптировалась к высоте до пяти тысяч метров над уровнем моря. А еще побывала у подножия самого опасного вулкана Мурапи в мире на острове Ява в Индонезии.

Во время путешествия по странам Азии Екатерина прошла курс обучения на острове Мабул и стала сертифицированным дайвером

В сентябре Екатерина вернулась домой и решила заниматься тем, что у нее хорошо получается – преподавать иностранные языки – английский и китайский. Хотя это не все ее планы.

- Что дальше? Впереди у меня много новых путешествий! – уверена тюменка.