2019-11-09T11:36:12+03:00
Общество

В Омутинском районе презентовали областные профилактические и реабилитационные проекты

Единый день профилактики прошёл в Областном центре профилактики и реабилитации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Омутинском районе презентовали областные профилактические и реабилитационные проектыВ Омутинском районе презентовали областные профилактические и реабилитационные проекты
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В Областном центре профилактики и реабилитации Омутинского районе на прошлой неделе прошёл единый день профилактики, организованный для специалистов системы профилактики и волонтёров профилактического движения района. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на базе школы №2 сотрудники центра поведали о новых формах профилактической работы. Были презентованы областные профилактические и реабилитационные проекты, в т.ч. программа «Семейная реабилитация».

Большое внимание уделили проекту «Отражение» - одной из интересных форм профилактики с элементами социодрамы. Специалисты рассказали об организации театрализованного профилактического мероприятия и о необходимых для этого ресурсов, о создании актёрской команды и дальнейшей работы с ней, а также о том, как построить роль модератора постановки и что сделать, чтобы мероприятие удалось.

Слушатели также приняли участие в мастер-классах, тренингах и обучающих мероприятиях по организации и проведению профилактической работы с подростками с применением технологии «Позитивная профилактика». В общей сложности в мероприятии поучаствовали более 40 сотрудников учреждений системы профилактики и волонтёров профилактического движения.

В рамках единого дня профилактики также организовали работу выездной бригады (сотрудники центра и представители подразделения по делам несовершеннолетних Омутинского района) для индивидуальной профилактической работы с зависимыми гражданами. Результатом стало обращение жителей Омутинского района за реабилитационной помощью.

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