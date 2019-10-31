2019-11-09T10:56:41+03:00
Экономика

Делегация из Тюменской области отправится в Абу-Даби на Международную выставку

Она пройдёт с 11 по 14 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация из Тюменской области отправится в Абу-Даби на Международную выставкуДелегация из Тюменской области отправится в Абу-Даби на Международную выставку
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Представители трёх компаний Тюменской области – «Югсон-Сервис», «Тюменские металлоконструкции» и «ОЙЛ-ЛИНК» - представят регион на Международной выставке «Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference» (ADIPEC), которая пройдёт с 11 по 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, участники обсудят перспективы глобальных и локальных рынков нефти и нефтепродуктов, а также презентуют достижения Тюменской области.

Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин, ADIPEC –профессиональное событие мирового масштаба, которое позволяет найти новые возможности и партнёров для ведения бизнеса. По его словам, благодаря выставке тюменские предприятия получат возможность расширить географию продаж за счёт стран Ближнего Востока.

- ADIPEC ежегодно отражает все тенденции современного рынка нефтяной промышленности и позволяет не только установить международные связи, но и получить массу полезных знаний, опыта и идей. Тюменская область является регионом с развитой нефтяной промышленностью, поэтому знания, полученные в ходе обмена опытом, с высокой долей вероятности будут применены при производстве на региональных предприятиях, - отметил он.

В программе выставки – пленарные сессии, конференции и выступления мировых лидеров в сфере энергетики. Своё участие уже подтвердили более 100 министров, топ-менеджеров и владельцев нефтегазовых компаний. В качестве организатора поездки региональной делегации в Абу-Даби выступает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

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