2019-11-09T09:54:24+03:00
Экономика

В Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яиц

Высокие темпы прироста обеспечили сельскохозяйственные организации региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яицВ Тюменской области растут объёмы производства мяса, молока и яицФото: pixabay.com
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Рост объёмов производства основных видов животноводческой продукции продолжается в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за девять месяцев 2019 года в хозяйствах всех категорий производство мяса в живом весе выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 102,7 тысяч тонн. Производство молока увеличилось на 3,6% до 429,9 тысяч тонн, яиц – на 4,3% до 1180,2 млн штук.

Высокие темпы прироста обеспечили сельскохозяйственные организации Тюменской области. Производство мяса в живом весе увеличилось на 5,4% (до 85,9 тысяч тонн), молока – на 9,1% (до 269 тысяч тонн), яиц – на 4,4% (до 1121,4 млн штук). Прирост производства молока в основном достигнут за счёт увеличения продуктивности скота. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях, без учёта субъектов малого предпринимательства, в январе-сентябре 2019 года увеличился по сравнению с январём-сентябрём 2018 года на 7,5% и составил 5561 килограммов.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, переработка сельскохозяйственной продукции и повышение её конкурентоспособности на внешних рынках – одна из основных задач.

- Мы продолжаем работу по привлечению инвестиций в региональный агропромышленный комплекс и готовы к сотрудничеству как с тюменскими агропредприятиями, так и с инвесторами из других регионов России, - отметил глава региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Исетском районе Тюменской области за период «январь – сентябрь» 2019 года отмечен рост производства продуктов питания. Как сообщили в администрации муниципального образования, на территории района производственную деятельность ведут 10 цехов переработки молока, мяса, хлебобулочных изделий и питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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