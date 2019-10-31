В Тюменском районе появится интерактивный центр для детей «Ремесленная слобода»

В Тюменском районе на территории базы отдыха «Пикник» с успехом реализуется инвестиционный проект по организации интерактивного центра для детей «Ремесленная слобода». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Проект важен для региона не только экономической, но и социально составляющей. Его главная задача – приобщить детей к историческому наследию Сибири и России в целом. Дети смогут в интерактивном формате познакомиться с культурой и бытом сибирских ремесленников, посетить традиционные обряды, забавы и игры XIX-XX веков. В рамках проекта будут установлены исторические аттракционы: качели, гигантские шаги и колодец.

Маломобильные дети смогут точно так же отдыхать, как и все обычные дети. Здесь установят качели для инвалидов-колясочников, двухместная карусель с пандусом и баскетбольная стойка для инвалидов. Сегодня для возможности круглогодичного пребывания посетителей на территории центра построено два гостевых домика на 8-10 мест.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнева, завершить строительство комплекса планируется в 2020 году. После успешной реализации инвестиционного проекта будет создано 5 новых рабочих мест.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Казанском районе реализуется инвестиционный проект по строительству сушильно-сортировального комплекса и хранилища зерна на 10 тысяч тонн компании «Агросервис».