Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 9 и 10 ноября 2019

Короткая рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что впереди долгожданные выходные. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд, чтобы вы весело и интересно провели и субботу, и воскресенье.

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

Роспись небесных китайских фонариков

Мастер-класс по росписи фонариков. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 18 часов состоится мастер-класс по росписи китайского небесного фонарика… иероглифами. Каждый сможет написать на нём пожелание или желание, а затем запустить фонарик в небо. Всё обязательно исполнится! По словам организаторов, в Китае разные праздники сопровождаются церемонией любования фонаря, но самый торжественный – «Праздник фонарей», который отмечается в конце длинного периода встречи Нового Года по лунному календарю.

Все материалы будут предоставлены, а автор лучшей работы по традиции получит диплом и набор для каллиграфии в подарок.

Стоимость: 550 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Фестиваль еды

Гастрономический фестиваль в честь Дня рождения рынка «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55) пройдёт в 11 часов. В каждой торговой точке гостей угостят домашней индейкой, дикой рыбой и продукцией местных сыроваров. На площадке пройдёт развлекательная программа с конкурсами и призами, а для юных гостей будет работать детская площадка.

Вход: свободный.

Концерт студии «Интервал»

В Доме детского творчества «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) в 18 часов состоится концерт воспитанников и выпускников детской музыкальной студии «Интервал». Название концерта – «Разные МЫ!». Гостей ждут авторские кавер-версии песен – от авторской до тяжёлого рока.

Стоимость: 300 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

Концерт Марины Девятовой

Концерт Марины Девятовой. Фото: VisitTyumen

В ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) в 19 часов состоится концерт участницы «Народного артиста», певицы Марины Девятовой. Марина – обладательница классического образования, выпускница Академии им. Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Она является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов, в том числе «Славянский Базар».

Стоимость: 1500-2900 рублей.

Спектакль «Испанская баллада»

Испанская баллада. Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) в 18 часов состоится показ спектакля «Испанская баллада». Постановка расскажет трагическую историю запретной любви короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель, которая переворачивает ход исторических событий средневековой Испании. Их страсть переплетается с политическими заговорами и интригами, поэтому посмотреть спектакль будет интересно и любителям истории, и любителям любовных драм.

Стоимость: 300-1200 рублей.

Фильм о Бэтмене

Фильм "Бэтмен". Фото: Кинопоиск

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов состоится показ фильма Тима Бёртона «Бэтмен». Его покажут на английском языке с русскими субтитрами.

- Извечное противостояние добра и зла: сумасшедший, но обаятельный злодей Джокер – смертельная угроза для Готэм-сити. Бескомпромиссный и загадочный Бэтмен – его последняя надежда на спасение. Только герой-спаситель не желает раскрывать свое подлинное имя, и не только из скромности… Но настойчивая журналистка, полна решимости узнать, кому жители Готэм-сити обязаны всем, - рассказывают о картине организаторы.

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму вы сможете сделать заказ в баре).