На агровыставке «Золотая осень – 2019» тюменцам презентовали широкий ассортимент сельхозпродукции

Широкий ассортимент продукции презентовали на X юбилейной Региональной агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» ведущие сельхозпроизводители региона. Тюменцы и гости города смогли продегустировать и купить свежие и качественные продукты питания без наценки: сыры и молочную продукцию. Оценить всю прелесть продуктов питания можно 8 и 9 ноября в выставочном центре «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская. 12).

На месте можно попробовать и продегустировать сырыФото: Алексей КОСЕНЧУК

От покупателей не было отбояФото: Алексей КОСЕНЧУК

Точка роста

Открывая выставку, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, что сегодня региональный агропромышленный комплекс – это одна из главных точек роста экономики. По его словам, благодаря новым технологиям и инвестиционным проектам Тюменская область вышла на самообеспечение по основным видам сельскохозяйственной продукции.

Обход выставкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

В рамках реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», Тюменская область поставляет продукцию в другие регионы страны и в другие страны.

От покупателей не было отбояФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Агропромышленная выставка - это замечательная возможность продемонстрировать продукцию, которую мы выпускаем, показать технологии, которые используем и получить опыт от лидеров, - отметил со сцены Александр Викторович. – Думаю, что по итогам 2019 года объем экспорта тюменской продукции составит более 20 млн долларов США, но мы и дальше должны увеличивать объёмы экспорта. Интеллектуального, технического потенциала нам вполне достаточно.

Вручение наградФото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор отметил, что в традиционных для региона сферах (например, производства сыров) прослеживается стабильная динамика: 112% по отношению объема производства в 2018 году.

- Это говорит о том, что в АПК много сфер, которые потенциально могут развиваться на территории Тюменской области. Правительство Тюменской области продолжит оказывать меры поддержки сельхозпроизводителям, чтобы наше производство развивалось, - подчеркнул губернатор.

Одна из экспозицийФото: Алексей КОСЕНЧУК

Новый формат

В этом году Региональная агропромышленная выставка проходит в новом формате: акцент сделан на молочную отрасль и развитие науки. Так, например, одна из экспозиций посвящена истории развития молочного производства в Тюменской области, России и мире. Здесь представлены уникальные фотографии и архивные материалы, которые наглядно рассказывают о том, как и с чего всё начиналось.

Экспозиция истории молокаФото: Алексей КОСЕНЧУК

При входе в Выставочный зал тюменцы могут попасть сразу в «Молочный город», где им предложат стакан молока от двух тюменских молочных компаний. Здесь же можно попробовать криомороженое, любимое горожанами мороженое «Тюменский пломбир» и фермерское мороженое. В чём отличие между ними – можно узнать, придя на выставку.

Тюменцы лакомились сыромФото: Алексей КОСЕНЧУК

Продукция "КРиММа"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В отдельно выделенной сырной зоне принимают участие 9 производителей: «Ингала», «Золотые луга», «Тюменьмолоко», «Надёжный партнёр» и другие. Все виды сыра можно попробовать прямо на месте, а понравившийся – купить домой. В зоне «Молочная ферма» можно увидеть настоящих коров голштинской породы.

Коровы голштинской породыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Проект "Агропоколение" также презентовали на выставкеФото: Алексей КОСЕНЧУК