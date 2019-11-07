130 минут на большом экране: в Тюмени показали фильмы местного производства

Между показами последнего «Терминатора» накануне, 6 ноября, в «Киномаксе» состоялась закрытая премьера работ тюменских кинематографистов. Это 10 сюжетов – «пилотов» к сериалам, отрывков из полнометражных кинолент, анимационных роликов, полноценных короткометражек – которые стали итогом конкурса «Гранат». «Комсомолка» побывала на показе, чтобы оценить потенциал тюменского кино.

ЗАВЯЗКА

Конкурс стартовал в конце 2018-го. За год съемочные команды не только создавали свои работы, но и посещали образовательные мероприятия, где выступали федеральные спикеры. Этакая площадка для кинематографистов города, на которой они получили и финансирование, и полную поддержку своего проекта на всех стадиях производства. Из 54 идей кинопроекта 10 разделили фонд из 1,8 миллионов рублей. В итоге получилось 130 минут тюменского кино.

И надо сказать, эти 130 минут оказались наполнены не любительским контентом, а вполне профессиональным. Некоторые из сюжетов хоть сейчас запускай в эфир для массового просмотра. Такая задумка у идейного вдохновителя конкурса Андрея Зубова есть. Все, конечно, зависит от реакции зрителей, которую еще предстоит проанализировать, но, судя по всему, альманаху из представленных работ быть. Ориентировочно к новогодним каникулам.

- Мы хотели проверить, что за материал у нас получился. Это ответственный момент для нас и возможность тюменскому кино проявить себя на большом экране, - настроил зрителей перед началом показа Андрей Зубов.

ПОКАЗ

Пока киносообщество региона оказалось невелико. Может быть, поэтому в 10 кинолентах часто мелькали одни и те же лица, а в титрах встречались одни и те же фамилии. Кстати, там засветились и актеры Тюменского драматического театра, и телеведущие, и даже хоккейные команды. Сыграли они достойно, хотя есть еще куда стремиться. Были в короткометражках и спецэффекты, и экшн, и драматические моменты, и юмор, который, действительно, вызывал искренний смех в зале. Например, как в 20-минутном комедийном фильме- манифесте «Шоурил», открывшем кинопоказ. С юмором и огоньком в нем показано, что снимать кино можно, где угодно.

- В любой точке этой необъятной Земли, если есть команда и большое желание, можно снять кино, - прокомментировал режиссер короткометражки Михаил Артемьев.

Были в короткометражках и спецэффекты, и экшн, и драматические моменты, и юмор. Фото из группы "Медиаполис" в ВК

Среди представленных работ были и анимационные ленты. Одна – это трейлер мультфильма, посвященного мансийским легендам, а вторая - пилот мультсериала в лучших традициях Netflix – анимация с мистическим, загадочным сюжетом с кровью и перестрелками. Обе ленты нарисованы практически без использования компьютерной графики.

- Кадры приходилось рисовать сразу, у меня не было абсолютно никакого опыта. Это моя первая в жизни анимация. Но нарисовать анимацию - это одно, а довести до конца, сделать озвучку, наложить прекрасную музыку - это другое. Если бы не команда, я бы одна не справилась. И я благодарна тем, кто создал проект «Гранат», потому что не было бы тогда этого мультика, - высказалась автор «Золотого огня Мансипала» Арияна Харина.

ПОСЛЕВКУСИЕ

После просмотра зрителям дали возможность высказать свое мнение. Конечно, не словами (для 350 человек, сидевших в кинозале, просто не хватило бы времени), а стикерами – люди могли оставить наклейку на афише с особо понравившимся фильмом. Некоторые, и «Комсомолка» в том числе, наклеили сразу несколько таких стикеров – потому что хороших короткометражек было больше, чем одна.

Как отметил Андрей Зубов, для тюменских кинематографистов этот вечер стал волнительным, ведь от него зависит, что будет дальше.

- Мы не хотим останавливаться, мы хотим продолжать. Мы чувствуем тренд на «цифру», чувствуем свои возможности, ведь нам потребовался всего лишь год, чтобы наши фильмы появились на большом экране, хотя мы нигде не учились и просто хотим заниматься кино, - заявил он.