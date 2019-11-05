Вернуть доверие: в Тюмени детям с искалеченной судьбой помогают адаптироваться в замещающих семьях

В Тюменской области делают все возможное, чтобы несовершеннолетние воспитывались и жили в семье. По данным департамента социального развития Тюменской области, 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, которых в регионе насчитывается более трех тысяч. Это так называемые замещающие семьи. О непростом процессе адаптации и о том, какая поддержка оказывается людям, которые хотят взять ребенка из учреждения – в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

ПОДДЕРЖКА ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ

В Тюменской области нет детских домов. Как рассказали в департаменте социального развития, в регионе функционируют шесть организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству детей в семьи, подготовка детей к проживанию в них. В настоящее время в организациях для детей-сирот проживают чуть более 280 ребятишек, ожидающих своих будущих родителей. Остальные уже живут в замещающих семьях.

По сути, замещающая семья – это не закрепленный термин, а объединяющее понятие для различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Формы устройства, которые предполагает замещающая семья – это усыновление, опека (попечительство), приемная семья, патронатная семья.

- Задачи у замещающей семьи – масштабные. Это не только воспитание – которое само по себе тяжкий труд. Замещающей семье еще и необходимо научить ребенка, который потерял доверие к миру, любить жизнь и людей, - прокомментировала депутат Тюменской областной думы и координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Елена Кашкарова: Замещающей семье необходимо научить ребенка любить жизнь и людей. Фото с сайта Тюменской областной думы

Она добавила, что для того, чтобы замещающая семья могла полноценно воспитывать ребенка, ей оказываются различные меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством для замещающих семей.

В областном департаменте соцразвития уточнили, что в Тюменской области выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, производятся ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание, вознаграждения приемным родителям, опекунам (попечителям), патронатным воспитателям за каждого ребенка, принятого на воспитание и другая государственная поддержка.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ

И в областном департаменте социального развития, и в центре социальной помощи семье и детям «Семья» уверены - только в семье и благодаря семье происходит становление личности, здоровой психически и адаптированной социально.

- В замещающей семье ребенок может восстановить эмоциональную привязанность, которая у него была нарушена или травмирована, восстановить жизненный опыт и приобрести жизненную платформу, чтобы потом полноценно выходить в большой мир, - пояснила Наталья Филимонцева, ведущий психолог центра «Семья».

По ее словам, замещающая семья, в том числе, помогает наладить общение с кровными родственниками ребенка, в итоге ребенок может потом вернуться в свою биологическую семью. Замещающая семья при этом сопровождает ребенка как на этапе встреч с кровной семьей, так и на этапах возвращения в биологическую семью.

- Именно возврат ребенка в биологическую семью – это то, что дети чаще всего проговаривают, потому что они хотят жить с родными. И важно, когда замещающая семья восстанавливает кровные прерванные отношения, - подчеркнула психолог.

Иными словами, к преимуществам взросления в замещающей семье специалисты относят заботу, эмоциональные связи, теплые взаимоотношения, регулярное общение, особый подход к ребенку, возможность общаться с представителями различных поколений, демонстрацию взрослыми правильного поведения. общее времяпровождение детей и родителей, а также передачу опыта семьи.

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, во многом отличаются от детей, воспитывающихся в семье. К ним нужен особый подход, в этом и состоит главная трудность для замещающей семьи.

По словам Натальи Филимонцевой, если люди, принявшие решение взять на воспитание ребенка, исходят из деструктивных мотивов, ни к чему хорошему это не приводит.

- Трудности, которые возникают в процессе устройства детей в замещающие семьи связаны с тем, что замещающая семья не смогла взвесить свой потенциал и приняла решение просто от мысли, что у всех есть дети, а у нее нет, значит ей тоже надо. В таком случае дети не приживутся в замещающей семье, не адаптируются в ней. И тогда происходит возврат, - отметила она.

Стоит отметить, что в Тюменской области возвратов не так много, но, как это ни печально, они все-таки есть. В итоге ребенок повторно травмируется, теряет доверие не только к замещающей семье, но и ко всем взрослым. У него возникает агрессия к окружающему миру, он даже не может полноценно контактировать со своими сверстниками, поскольку любое общение должно строиться на доверии, а его нет.

- Еще одна частая проблема возникает, когда семья принимает ребенка старше тех детей, которые уже есть в семье. Нарушается детская семейная иерархия, подструктура. И происходит выдавливание ребенка из семьи, - привела другой пример психолог.

С 2016 года в регионе проводятся Форумы замещающих семей Тюменской областиФото: Лидия Шумкова

ГДЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Всему этому замещающие семьи учат в Школе замещающих родителей. Подготовка семей в ней ведется с 2009 года на базе 29 организаций, оказывающих социальные услуги. Ежегодно подготовку проходят около 700 человек. Кроме того, во всех муниципалитетах области функционируют Клубы замещающих родителей. Ежегодно там проводится более 300 мероприятий для семей.

С 2016 года в регионе также проводятся Форумы замещающих семей Тюменской области. Там обсуждаются вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов детей, раскрытия и использования ресурсов замещающих семей по воспитанию детей. Ежегодно участниками Форумов становятся около 200 замещающих семей.

В прошлом году на одном из таких форумов было создано региональное профессиональное сообщество «Ассоциация замещающих семей Тюменской области». В его состав вошли замещающие родители из муниципальных образований области, имеющие многолетний положительный опыт в воспитании детей.

- Ассоциация помогает людям, которые стали замещающей семьей, общаться друг с другом, задавать вопросы, обсуждать трудности и проблемные ситуации, с которыми они столкнулись, обмениваться опытом. Благодаря ассоциации, замещающие семьи не находятся по одиночке в стороне друг от друга. До ее создания бывало так, что люди встречали друг друга на форуме и удивлялись, потому что не знали о том, что делают одно благое дело, хотя все это время жили по соседству. Возможно, они скрывали, боялись какой-то оценки со стороны знакомых. Когда же встретились на форуме и увидели, что их поддерживают и департамент, и депутаты, и агентство, и все предлагают различную помощь, то они стали более открытыми, коммуникабельными, перестали бояться обсуждать, что происходит внутри семьи. А это только плюс для адаптации замещающей семьи, - заявила Наталья Филимонцева.