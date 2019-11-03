Тобольские школьники сдали макулатуру и спасли дерево

Школьники Тюменской области активно участвуют в экологических акциях. Так, например, ребята из Тобольска недавно приняли участие в эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который завершился 1 ноября.

Задача акции была в том, чтобы привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

- Как известно, основной материал, из которого производится бумага – дерево. Чтоб произвести бумагу надо вырубить множество деревьев, которые росли долгие годы. А посадить новое дерево и вырастить – это большие затраты и усилия. К тому же, чтоб вырастить хорошее дерево нужно в среднем ждать 50 лет. Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным последствиям. Поэтому очень необходимо сдавать макулатуру! - сообщила педагог Наталья Фадеева. - Наша школа, конечно же, не осталась в стороне. Общий вес собранной макулатуры от нашей школы составил 1 тонну 200 кг.

Добавим, что также ребята из школ региона собирают и отдают на переработку батарейки и пластиковые крышечки. Ученики старших классов проводят классные часы для своих младших товарищей, где рассказывают о том, какой вклад в сохранение природы может внести каждый.