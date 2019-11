Тюменские шестиклассники познакомились с профессией авиадиспетчера

Экскурсию для детей организовал Тюменский укрупненный центр (ТУЦ) Единой системы организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

На контрольно-пропускном пункте гостей встретил заместитель начальника ТУЦ Олег Шустов. Он рассказал, что центр введен в эксплуатацию 10 октября 2018 года и вошел в состав Госкорпорации по организации воздушного движения в нашей стране.

- Занимаемся управлением воздушным движением, и в нашей зоне ответственности - вся Тюменская область: начиная от границы с Республикой Казахстан и заканчивая островом Белый в Карском море на окраине Северного Ледовитого океана, - отметил заместитель начальника. - Одновременно на управлении авиадиспетчеров в этом пространстве могут быть до 50 воздушных судов, в том числе и международных.

Знакомство с профессией для школьников началось в зале, где инструктируют персонал. Фото - Иван Горбунов.

- Скоро, ребята, вам предстоит выбирать профессию. Сегодня есть возможность познакомиться с одной из наиболее редких, - отметил экскурсовод - старший диспетчер-инструктор тренажера РЦ Андрей Золотухин. - Возможно, кто-то из вас захочет связать судьбу с «небом», но не забывайте, что к этому выбору стоит подойти ответственно.

Как затем выяснили дети, работа сотрудников ТУЦ требует максимальной концентрации внимания: за сутки тюменские диспетчеры обслуживают более полутора тысяч самолетов, среди которых половина выполняет перелеты из Азии в Европу и обратно. Кроме этого необходимо обслуживать борта глав государств и боевую авиацию.

Олег Шустов, заместитель начальника ТУЦ: «Говорят, выбирая профессию, выбираешь судьбу. Профессия определяет твой материальный достаток, круг интересов, друзей».

Работа в укрупненном центре делится на планирование и управление воздушным движением. Если кратко, то специалисты планирования до того, как борту улетать, составляют подробный план времени и точки взлета, помогают в выборе воздушной трассы, а также координируют воздушное пространство. Диспетчеры, которые занимаются управлением, ведут работу с экипажами, отвечают за безопасность полетов и создают взлетно-посадочные интервалы.

- Несмотря на то, что воздушное пространство огромное, случается, что в воздухе самолетам не хватает места, - удивил юных гостей экскурсовод. - Поэтому и существует планирование, чтобы заблаговременно развести все потоки самолетов без задержек. В нашем укрупненном центре всего трудятся 157 авиадиспетчеров, а каждая смена состоит из 25 человек.

- Подаются заявки в наше подразделение, мы их рассматриваем. Если этим бортам можно выполнять полеты, то даем разрешения, и они спокойно совершают полет. Есть еще такое понятие, как «тактическое планирование полетов»: утверждается план «на сегодняшний день» и «на завтра». К тому же бывают и экстренные случаи, когда нужно оформить срочный вылет, например, из-за происшествия.

На просьбу Андрея Золотухина предположить, сколько диспетчеров обслуживает один авиарейс, дети пожали плечами. На примере перелета рейса из тюменского «Рощино» в аэропорт «Кольцово» города Екатеринбурга, гид шестиклассников нарисовал наглядную схему, объяснив:

- Во время 40-минутного перелета, обслуживать пассажиров и экипаж будут 8 специалистов. Сначала диспетчеры руления, старта и подхода, а после того, как самолет наберет высоту 3 тысячи метров - сперва тюменский диспетчер РЦ, а потом - свердловский. На последнем этапе снова диспетчеры подхода, старта и руления, то есть в обратном порядке.

Побывали школьники и в кабинете медицинского работника. Как и сотрудники центра, докладывали о самочувствии и измеряли пульс. Врач подчеркнула, что ежедневный медосмотр обязателен для каждого работающего в этом здании.

- В возрасте до 40 лет сотрудники проходят комплексную комиссию раз в четыре года, от 40 до 50 лет - раз в два года, потом - ежегодно, - пояснила медработник. - Между врачебными летно-экспертными комиссиями, на которых выдаются допуски к работе, ежегодно проводятся годовая и полугодовая комиссии.

Затем юные экскурсанты направились в лингафонный зал. В нем каждый месяц диспетчеры проходят техническую учебу, занимаются подготовкой к различным внештатным ситуациям, в том числе и на английском языке.

- Стараемся поддерживать и улучшать уровень нашей языковой подготовки в течение всей трудовой деятельности, проходим практику в Англии в университете, - отметил Андрей Золотухин. - Общение на английском - неотъемлемая часть нашей работы. Бывает, что за смену говорим на нем до 80 процентов рабочего времени. Кстати, у всех специалистов имеются сертификаты английского языка по оценке «IQ» не ниже 4 уровня.

У детей также была возможность продемонстрировать уровень знания языка: они общались со специалистом только на английском, отвечали на вопросы, знакомились с профессиональными терминами и названиями, и даже поиграли: отгадывали по фотографии, какой из бортов принадлежит тому или иному главе государства.

Во время путешествия по необычному зданию в форме трехлистника ребята наблюдали на огромном экране за тем, как взлетают и заходят на посадку самолеты, как работают диспетчеры в реальном времени и как занимаются на компьютеризированных тренажерах. Самым смелым школьникам разрешили «примерить» на себя профессию авиадиспетчера и отработать штатную ситуацию.

Олег Шустов, заместитель начальника ТУЦ: «Когда пассажиры летят, они не задумываются о том, кто стоит за их безопасностью».

Необычный день порадовал и походом в столовую, где детей ожидал сладкий полдник. После ребята вернулись в зал, с которого началась экскурсия.

- Смена для каждого из нас начинается и заканчивается здесь, - сказал в заключение Андрей Золотухин. - Прошли предсменный инструктаж, ознакомились с погодными и другими условиями, получили все необходимые для работы данные. В конце смены приходим сюда же, и вместе с руководителем полетов проводим анализ, как прошла смена, все ли получилось, определяем моменты, над которыми нужно поработать в дальнейшем.

Интересный факт привел Олег Шустов: в центре работает специалист - заместитель начальника РЦ Леонид Савин, который, будучи школьником, пришел на экскурсию тогда еще в Тюменский центр организации воздушного движения.

- По иронии судьбы встречу проводил я, был тогда диспетчером-инструктором. Теперь Леонид - специалист первого класса, - с гордостью поделился заместитель начальника.

Сам же герой этой истории уверен: в этой профессии случайных людей не бывает.

- У меня отец - пилот, предварительную рекламу он мне сделал, - улыбнувшись, сказал Леонид Савин. - Тогда учился в 9 классе и, естественно, четкого представления о том, как здесь все происходит, не было. На экскурсии Олег Валерьевич рассказал про структуру воздушного пространства, о работе диспетчеров. Помню, на индикаторе воздушной обстановки смотрели, как летают самолеты, как осуществляется связь с экипажами. Больше всего запомнилось, как разрешили нажать на кнопку и сказать пару фраз в эфир.

Ребята во время прощания поблагодарили за радушие и внимание, за возможность прикоснуться к этой профессии.

Мнение:

Аня: «Мне понравилось наблюдать за тем, как здесь проходит жизнь. Теперь хочу стать диспетчером и влиться в этот прекрасный коллектив!"

Ирина: «Не знала о существовании профессии авиадиспетчер, и, как вариант, теперь буду ее рассматривать для поступления. С английским у меня дела обстоят отлично: A very good choice for a teenager is the profession of air traffic control (Очень хорошим выбором для подростка будет профессия по управлению воздушным движением). Буду или диспетчером, или журналистом!»

Костя: «Понравились залы с техникой. Считал, что диспетчер сидит за одним компьютером и что-то говорит в микрофон. Теперь знаю, что это сложная работа».

Антон: «С ранних лет знаком с этой профессией: авиадиспетчерами работают дядя и дедушка. Уже определился, что буду здесь работать, продолжая трудовую династию. Знаю, что работа не слишком легкая, но «глаза горят», особенно после того, как посидел на тренажере и выполнял задание, с которым диспетчеры сталкиваются постоянно. Волнение, конечно, было, всё-таки ощущаешь ответственность за свои действия, когда сидишь в этом кресле».