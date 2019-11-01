Самолёт авиакомпании «Ямал» готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказавшего двигателя

Самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс «Тюмень – Санкт-Петербург» кружит над Тюменью и вырабатывает топливо. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», воздушное судно вылетело из аэропорта ровно в 19 часов местного времени (в 17 часов мск). Однако по каким-то причинам через несколько минут самолёту пришлось вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета. На борту находятся 83 пассажира, в том числе и двое детей, а также четыре члена экипажа.

Скриншот с онлайн-табло аэропорта

Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень» из собственных источников, по предварительным данным, отказал один из двигателей самолёта. В аэропорту «Рощино» подтвердили информацию об экстренной посадке воздушного судна.

Фото: flightradars24.ru

Сейчас к аэропорту стягиваются экстренные службы. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что на место ЧП направлено 6 бригад скорой помощи и 2 бригады Центра медицина катастроф Областной клинической больницы №1.

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