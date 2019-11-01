Купить квартиру на вторичном рынке Тюмени в 2019 году: подорожание вторички под вопросом

В России вторичная недвижимость восстановилась после падения цен в кризисные годы. Но не в Тюмени. Аналитики сравнили цены в Тюмени и в других городах страны и выяснили, как они изменились за последние пять лет.

В Тюмени

По версии портала недвижимости Domofond.ru, в Тюмени цены на вторичное жилье с 2014 года по 2019 снизились примерно на 1,5%. Аналитики утверждают, что осенью 2014 года квадратный метр жилья в городе стоил примерно 68 тысяч рублей, а осенью 2019 года стоимость квадрата составила 67 тысяч рублей.

Вместе с тем, в аналитике компании «Этажи» прослеживается обратная картина. По данным компании, осенью 2014 года удельная цена предложения на вторичке составляла 66 тысяч рублей за квадратный метр, а спустя пять лет, то есть осенью этого года она выросла до 67 тысяч рублей за квадрат. А вот предпочтения у покупателей практически не изменились. Наибольшим спросом в городе как раньше, так и сейчас пользуются квартиры в центре города, в Тюменском микрорайоне, на КПД и Мысу.

Самые дорогие квартиры в городе расположены в районе Ожогина, Европейском микрорайоне и в историческом центре.

По России

В среднем по стране стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья превысила докризисный уровень на 4%: с 64,4 тысяч рублей до 67 тысяч.

- С октября 2014-го по октябрь 2017-го стоимость снизилась на 8,9%. Перелом произошел в конце 2017 года, и в октябре 2018-го рост цен на «вторичке» за 12 месяцев составил 3,8%, а в октябре 2019-го – уже 9,9% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самые высокие цены октября на вторичном рынке за пять лет. За этот период цены поднимались выше лишь однажды – в марте 2015 года, - рассказали в Domofond.ru.

Цены выросли в 34 городах из 74 попавших в поле зрения аналитиков — от 0,3% в Улан-Удэ до 54,1% в Симферополе. В остальных 40 городах цены на вторичные квартиры так и не вернулись на докризисный уровень. Самое большое снижение цен произошло в Кирове – на 22,3% за пять лет.