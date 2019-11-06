В Тюмени состоялся IV слет учащихся «Газпром-классов» ПАО «Газпром»

Масштабный IV слет учащихся «Газпром-классов» ПАО «Газпром» завершился! Форум собрал на одной площадке 147 учащихся, или 28 делегаций, со всех уголков России: из Тюмени, Волгограда, из Югры, с Ямала, из Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Ухты и многих других. Ребятам, которые познакомились друг с другом только на слете, нужно было стать одной командой и найти нестандартные решения для определенных кейсов. Но это еще полдела. Главное - публично защитить свою работу перед экспертами. Организаторами слета выступили ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром геологоразведка» и Тюменский индустриальный университет.

НАША СПРАВКА

«Газпром-классы» созданы в 25-ти образовательных организациях России. Проект направлен на подготовку перспективного кадрового резерва для дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Обучение учащихся «Газпром-классов» ведется с упором на инженерно-технические знания, что обеспечивает их конкурентноспособность при поступлении в вузы, в том числе вузы-партнеры. Старшеклассников знакомят с историей, корпоративной культурой и перспективами развития ПАО «Газпром», с нефтегазовым производством, с особенностями специальностей и профессий, востребованных дочерними обществами, в том числе с привлечением преподавателей вузов-партнеров.

ПРОГРАММА - ПОД ПОТРЕБНОСТИ

Первый в Тюмени «Газпром-класс» появился в 2016 году. В реализации проекта в большой Тюменской области, включая города Югры и ЯНАО, помог Тюменский индустриальный университет. На базе вузовских практик и углубленного изучения специализированных дисциплин преподаватели вуза помогают создать будущую кадровую базу для нефтегазовой отрасли.

Проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета Людмила Габышева вспоминает, что на тот момент в классе учились 24 человека. Спустя всего три года количество ребят, которые решили связать профессиональную жизнь с «Газпромом», значительно выросло.

Целеустремленных ребят по всей России сотни, но на слете собрались лучшие из лучших. Фото - " IV Ежегодный слет учащихся "Газпром-классов"".

- Программа для учеников «Газпром-классов» разработана опорным вузом совместно с компанией. Помимо подготовки по общеобразовательной программе, программа содержит обучение, которое знакомит ребят с профессией и вовлекает в нее. В итоге мы получаем мальчишек и девчонок, которые знают, для чего они приходят в вуз, и осознанно выбирают направление, которое будут изучать на протяжении четырех лет, - рассказала Людмила Габышева. - В будущем мы планируем запустить дистанционное обучение: подготовку по общеобразовательным предметам и решение профильных кейсов для учеников «Газпром-классов».

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Таких целеустремленных ребят по всей России сотни, но на слете собрались лучшие из лучших. Именно для них организаторы разработали двенадцать кейсов, тематика которых затрагивает вопросы поиска и разведки, подготовки и обустройства месторождений, переработки газа и обеспечения объектов добычи и транспорта газа необходимыми ресурсами. Итог нескольких дней научной работы - публичная защита решения кейсов.

Задания, прямо скажем, непростые. Не всякий ребенок, к примеру, может разработать альтернативные источники электроэнергии для средств телеметрии. Но этим ребятам море по колено. Тем более что в решении кейсов им помогают наставники: преподаватели, производственные и научные работники компании, магистранты и студенты ТИУ.

Как отметила доцент кафедры электроэнергетики, куратор кейса «Телемеханизация удаленных объектов с автономными видами электроснабжения» Гузель Хмара, основная задача ребят - концептуальная идея. По ее словам, старшеклассникам не нужно создавать то, что уже завтра можно внедрить на производстве. Цель - погрузить будущих газовиков в атмосферу будущей специальности и публично защитить решения кейсов.

ГЛАВНОЕ - ОПЫТ

О том, чтобы работать в «Газпроме», думают почти все участники слета. Например, одиннадцатиклассники из Республики Коми - Ефим Воробьев и Елена Дубина, которые представляют «Газпром трансгаз Ухта». Ребята друг за друга стеной и вместе участвуют в различных состязаниях в родной Ухте. Потому и защищать честь города доверили обоим ученикам местного «Газпром-класса».

- Отбор среди учеников был серьезный, - признался корреспонденту «Комсомольской правды» - Тюмень» Ефим. - У нас учится много умных ребят, но выбор пал на меня. Всё из-за того, что я активно участвую в творческой и проектной деятельности, а на олимпиадах занимаю первые места. Мне интересен слет потому, что на одной площадке собрали перспективных ребят, с которыми я могу обменяться опытом и знаниями. Как творческой личности, мне нравится организовывать сложные проекты. Уверен, что смогу поделиться с ребятами лайфхаками по решению кейсов.

О том, чтобы работать в «Газпроме», думают почти все участники слета. Фото - " IV Ежегодный слет учащихся "Газпром-классов"".

Лена Дубина на слете впервые, но немало о нем слышала. Вместе с Ефимом девушка постоянно участвует в конференциях, презентует свои проекты и занимает призовые места в разных направлениях.

- Меня тоже выбрали, потому что я активная участница интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, - рассказывает Лена. - На слете наша задача номер один - адаптироваться к командному решению задач, проявить себя и решить кейсы. У нас хорошая команда, много умных ребят. Раньше я сама реализовывала проекты, а здесь предстоит поработать вместе с ребятами. Это очень здорово!

Одиннадцатиклассник Александр Козлов из Ямало-Ненецкого автономного округа представляет на слете предприятие ООО «Газпром добыча Надым». По словам молодого человека, на мероприятие его отобрали по способности активно мыслить и любознательности. В будущем паренек видит себя работником ПАО «Газпром», а пока думает только о том, как достойно представить Ямал на всероссийском слете.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По мнению генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» Олега Ваховского, у выпускников профильных классов «Газпрома» хорошие перспективы трудоустройства в дочерние общества крупнейшего энергетического комплекса.

- Очень важно со школьной скамьи мотивировать талантливых ребят к изучению особенностей работы в газовой отрасли, которые после окончания вузов смогут на качественно новом уровне принимать решения, вносить инновации в производственную деятельность предприятий «Газпрома», - подчеркнул Олег Ваховский.

Помимо учебной деятельности, для ребят приготовили насыщенную деловую и культурную программу. Например, умники и умницы пообщались с заслуженным геологом РФ Алексеем Неждановым. Доктор геолого-минералогических наук рассказал участникам слета о своей истории успеха. А еще ребята познакомились с представителями крупнейших вузов - партнеров ПАО «Газпром» на «Встрече без галстуков».