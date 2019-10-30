Топ-5 советов тюменцам, как начинать ремонт в квартире

Как подходить к ремонту в квартире? С чего начать? На какие моменты нужно обратить особое внимание? Такими вопросами задается любой тюменец, планирующий отремонтировать свою квартиру, будь она хоть в новостройке, хоть во вторичном жилье. Тонкостями процесса поделилась во время выставки интерьерных решений «Home: Дизайн&Интерьер», дизайнер Евгения Дорофеева. Мероприятие состоялось в минувшие выходные в Галерее застройщиков Тюмени.

1. Ремонт начинается с бюджета

Кто-то скажет, что ремонт начинается с поиска бригады, с проекта или с покупки строительных материалов. Но все это неверно. Прежде всего, ремонт начинается с бюджета. От того, сколько денег предполагается затратить, будет зависеть все остальное.

- По опыту скажу, в 100% случаев в бюджет уложиться не удается. За 12 лет работы ни один заказчик не сказал мне – да, я посчитал копейка в копейку, и у меня все совпало, - отметила Евгения Дорофеева.

И вот тут-то имеет значение последовательность действий. По словам эксперта, чтобы не превысить затраты на ремонт, сначала заказчик должен определиться с проектом в рамках своего бюджета, затем встретиться с прорабом, а потом уже работать по проекту.

2. Прораб должен уметь договариваться

Главная ошибка, которую допускает человек при поиске прораба и бригады в том, что ищет он по отзывам. По «сарафанному радио» кто-то сказал, что вот эта бригада отлично сделала ремонт в квартире, а, может быть, понравился новый ремонт у знакомых дома. Смотреть нужно гораздо глубже.

- Гипотетически у нас есть прораб, у которого в команде работают, допустим, электрик, сантехник и отделочник. По совету друзей вы его нанимаете, думая, что у вас будут работать те же люди, которые делали ремонт в квартире знакомых. Но с тех пор могло пройти немало времени, и у этого прораба мог поменяться электрик или укладчик плитки. В итоге вы получите не тот результат, какой хотели, - пояснила Дорофеева и в качестве выхода из ситуации посоветовала при выборе бригады через знакомых, уточнять, те же мастера там работают или кто-то из них сменился.

Следующим шагом должна стать личная встреча с прорабом. Это необходимо потому, что во время работы над проектом всегда возникают ошибки, ведь идеально сделанного ремонта не существует. Задача прораба – исправить эти ошибки через мирные переговоры. Поэтому одни из важных качеств руководителя, а прораб именно таковым и является, – это умение договариваться по-человечески.

- При личной встрече непременно нужно поднять вопрос, как прораб решает проблемы, - подчеркнула дизайнер.

О тонкостях ремонта шла речь во время выставки интерьерных решений «Home: Дизайн&Интерьер»Фото: Лидия Шумкова

3. Стоимость по смете должна быть четкой

Обычно стоимость работы ремонтной бригады озвучивается в зависимости от квадратных метров. Допустим, - от 3,5 тысяч рублей за квадрат. Но некоторые работы требуют больших трудозатрат. И начинается постоянное увеличение стоимости. Чтобы избежать этого, перед началом ремонта нужно составить четкий план работ, настоящее техзадание для прораба. Там необходимо прописать все, вплоть до того, сколько розеток будет в комнатах и какое покрытие используются на полу. По сути, ремонт – это строительный проект и подход к нему должен быть соответствующий. Если заказчик работает через дизайнера, то тот все это предоставит. Но если же нет, то заказчику самому, хотя бы от руки, придется чертить на листочке проект и указывать все эти нюансы - примерное расположение тех или иных элементов, размер, площадь и прочее.

- Так что любой прораб, который говорит, что считает по квадратам, вводит вас в заблуждение. Сначала он должен увидеть четкий проект, посидеть с ним пару дней, посчитать все и сказать конкретную стоимость, - сделала вывод эксперт.

В строительной смете должен быть учтен еще один момент. Ремонт закончился, заказчик принял работу, строители ушли, и тут начинают заносить мебель. В такие моменты легко можно повредить идеально вышкуренные ровные уголки и стены, тем более если коридор и дверные проемы узкие. Если в смету это будет включено, то не придется бегать за строителями и уговаривать их привести все в порядок.

4. Без прораба не обойтись

Встал вопрос с ремонтом. И тут один знакомый говорит, что у него есть контакты отличного электрика. Другой предложил отделочника, а у самого заказчика есть на примете неплохой сантехник. Все эти мастера хорошо знают дело, и каждый качественно выполняет свою часть работы. Но между собой они действуют несогласованно и в итоге только мешают друг другу. Например, отделочник оформил стены до того, как электрик закончил с проводкой. В итоге один помешал другому – а в результате работу отделочнику придется переделывать. Затягиваются сроки ремонта, увеличивается смета.

По словам Евгении Дорофеевой, прораб – это тот человек, который знает, что за чем следует. Он распределяет работы и минимизирует ошибки. Когда заказчик платит деньги прорабу, он в том числе платит и за свое спокойствие.

Ремонт – это строительный проект и подход к нему должен быть соответствующийФото: Лидия Шумкова

5. Для качественного ремонта нужен дизайнер

В Тюмени большой диапазон цен по дизайнерам, поскольку стоимость их услуг зависит от опыта работы. Если заказчик - человек самостоятельный, очень хорошо разбирается в чертежах и материалах, но ему просто не хватает времени сделать легкий проект, можно обойтись услугами начинающего дизайнера с небольшим опытом работы.

- Он сделает вам вполне грамотный проект, которые станет основой для ремонта. Но подбирать материалы и общаться с бригадой нужно будет самому, - пояснила Дорофеева.

Опытный дизайнер, который на рынке уже много лет, «прошел огонь и воду». Он успел поругаться с прорабом, с заказчиком, научился решать кучу самых разных проблем. Но даже такой дизайнер может совершить ошибку. И это, как считает Евгения, совершенно нормально.

У нее самой был не так давно подобный случай, связанный с ремонтом ванной комнаты. Заказчица захотела сделать в душе стенку из стеклянной мозаики площадью восемь квадратов. По подсчетам получалось примерно пять тысяч рублей за квадратный метр. То есть требовалось потратить на все около 40 тысяч. При работе строителям потребовалась эпоксидная затирка – относительно новый, но очень сложный материал, который быстро стекленеет. Елена прикинула, что потребуется примерно четыре ведерка при расчете на миллиметровый слой. Но когда строители приступили к работе, выяснилось, что эпоксидная затирка втирается на всю глубину слоя, а он в случае с мозаикой – не меньше восьми миллиметров. Пришлось докупать еще 20 ведер. Хорошо, что заказчица не стала вступать в конфликт и оплатила эти непредвиденные траты.

- Такие ошибки встречаются при работе с незнакомыми, сложными материалами. Соответственно, чем старше дизайнер, тем больше у него опыта работы с различными материалами, а значит, меньше ошибок, - резюмировала Дорофеева.