2019-10-29T16:39:14+03:00
Здоровье

Всемирный день борьбы с инсультом: медики рассказали тюменцам, как бороться с этим опасным заболеванием

Болезнь лучше предупредить, чем бороться с последствиями
Лидия Шумкова
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Медики рассказали тюменцам, как предупредить инсульт. Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиМедики рассказали тюменцам, как предупредить инсульт. Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
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Сегодня весь мир отмечает Всемирный день борьбы с инсультом – опасным заболеванием, которое может как убить, так и сделать человека инвалидом на всю жизнь. На пресс-конференции медики Тюменской области рассказали о том, насколько распространен инсульт, какие риски его вызывают и как можно предупредить болезнь.

«НЕ БУДЬ ПОД УДАРОМ»

Каждый год Всемирному дню борьбы с инсультом присваивается девиз. В 2019 году он звучит как «Не будь под ударом». В Тюменской области, по словам Татьяны Новиковой, начальника управления департамента здравоохранения Тюменской области, под ударом оказываются десятки тысяч человек. Ежегодно медики выявляют более 10 тысяч людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а на диспансерном учете состоит сегодня более 56 тысяч тюменцев. В структуре всех заболеваний системы кровообращения сердечно-сосудистые находятся на пятом месте, на них приходится 20% всех заболевших.

- Это говорит о том, что заболевание очень распространенное и требует внимания как со стороны профилактических служб, так и лечебно-диагностических служб, - подчеркнула Новикова.

Про данным областного департамента здравоохранения, инсульт в регионе зарегистрирован у 4805 человек. Иначе говоря, показатель заболеваемости острым нарушением мозгового кровообращения в Тюменской области составляет 2,53 на 1000 населения. К сожалению, эта цифра хоть и колеблется, но не имеет четкой тенденции к снижению.

- Есть и позитивные сдвиги, хотя они не дают повода успокаиваться. Смертность из-за инсульта за последний год снизилась на 10%. Если сравнивать с общероссийскими показателями, то тюменцы практически в два раза реже умирают от этого заболевания, чем остальные россияне, - отметила начальник управления.

По ее словам, снизить показатели смертности удалось, благодаря отлаженной системе оказания помощи пациентам, которая включает как применение новых технологий, так и своевременную стационарную помощь, и правильную маршрутизацию скорой помощи.

- С 2012 года в Тюменской области реализуется порядок оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Действует три первичных сосудистых отделения в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске и Региональный сосудистый центр на базе Областной клинической больницы №2 в Тюмени, всего на 180 круглосуточных коек. Они имеют в своем составе палаты интенсивной терапии и отделения реабилитации. В 2020 году запланировано открытие еще одного центра на 30 коек на базе Областной клинической больницы №1, - рассказала Татьяна Новикова.

Кроме того, с 2019 года в регионе реализуется Национальный проект «Здравоохранение». Мероприятия по совершенствованию помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения заложены в региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В них большой пул мероприятий уделен именно профилактике и предупреждению инсультов и снижению смертности.

Финансирование в рамках проекта на 2019 год финансирование - 270 млн. рублей, из них 85% оставляют средства областного бюджета.

ФАКТОРЫ РИСКА

Инсульт опасен еще и тем, что, даже если человек пережил удар, ему грозит инвалидность. Постинсультная инвалидизация, по словам Новиковой, занимает первое место среди всех причин инвалидности населения. Пациентов, которые перенесли инсульт и вернулись к трудоспособному состоянию, всего 10%. 85% нуждаются в постоянной медико-социальной поддержке.

Чем раньше пациентам с инсультом будет оказана помощь, тем больше у них шансов на спасение. Но, к сожалению, врачи сталкиваются с фактами, когда тяжесть состояния пациента не позволяет госпитализировать его из-за позднего обращения родственников. Бывают даже единичные случаи отказов от госпитализации.

Тем временем, предупредить инсульт можно. Среди причин, провоцирующих заболевание, неврологи выделяют более 300 факторов риска. Они делятся на две группы: модифицируемые и немодифицируемые. На первые человек может повлиять, на вторые - нет.

Так, по словам Джинны Лебедевой, главного врача Областного лечебно-реабилитационного центра, немодифицируемые – это, например, возраст, пол, генетика, национальность. К модифицируемым относятся артериальная гипертония, болезни сердца, сахарный диабет, курение, алкоголь, ожирение, малоподвижный образ жизни и стрессы.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ИНСУЛЬТА

Тюменские медики дали несколько советов, которые помогут людям, находящимся в группе риска., избежать инсульта.

- сделать свою жизнь более активной, снизить вес,

- отказаться от сигарет и алкоголя.

- регулярно проходить диспансеризацию, чтобы знать свой уровень артериального давления, показатели глюкозы и холестерина и индекс массы тела.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ИНСУЛЬТ

Как бы врачи ни старались уменьшить количество заболевших и умерших от инсульта, свести к нулю эти цифры они не могут. Поэтому важно сделать так, чтобы даже перенеся инсульт, человек не погиб и не стал инвалидом. И тут самым важным становится время – чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем лучше. Важна каждая секунда

Признаки предынсультного состояния

- у человека в предынсультном состоянии при артикуляции, улыбке наблюдается ассиметрия лица, когда, например, один угол рта опущен;

- инсульт проявляется и в движениях – одна рука или нога будут ослаблены, у человека будут ощущение онемения,

- пострадавший может испытывать головокружения, рвоту, головная боль;

- наблюдаются нарушения речи.

В таких случаях, когда есть даже небольшое подозрение на инсульт, нужно немедленно вызвать скорую.

СПРАВКА «КП»

В субботу, 2 ноября, в тюменском ТРЦ «Кристалл» будет работать палатка здоровья. Там можно проверить у себя факторы риска и получить от медиков профилактические рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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