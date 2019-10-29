Николай Брыкин: цель «Защиты Отечества» - объединить увлеченных общим делом людей

Более 34 млн рублей получили тюменские общественники с 2016 по 2019 год из фонда помощи ветеранам спецподразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества». Кому были выделены средства и на какие нужды? Об этом мы поговорили с руководителем попечительского совета фонда и председателем правления регионального объединения «Защита Отечества», депутатом Государственной думы Николаем Брыкиным.

– Николай Гаврилович, в начале 2016 года по вашей инициативе в Тюменской области было создано общественное объединение «Защита Отечества»? Как возникла идея и какие цели стоят перед объединением сегодня?

– Идея родилась не на пустом месте. В 1999 году по инициативе ФСБ в стране была создана организация «Защита России», в каждом регионе работали ее филиалы. Организация проводила аналитические срезы, занималась воспитанием молодежи и подбором кадров. Однако по прошествии лет деятельность фонда практически угасла. В 2012 году было решено ее возобновить, а в 2013 году я практически перешел на работу в фонд. В 2015 году мы, изучив данные администрации президента о реализации молодежной политики и работу общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, решили поддержать успешные в этом плане регионы. Осенью 2015 года я встретился с губернатором Владимиром Якушевым и в итоге фонд открыл здесь филиал, а в феврале 2016 года создали объединение. Поначалу в «защиту Отечества» вошли общественные организации «Ветераны-пограничники Тюменской области», «Боевое братство», «Союз морских пехотинцев», «Матери и вдовы погибших защитников Отечества».

Цель нашей организации – консолидировать работу общественных организаций региона, чья деятельность направлена на военно-патриотическое и патриотическое воспитание населения, способствовать их развитию и популяризации.

– С какими сложностями вам пришлось столкнуться при создании объединения?

– В серьезность наших намерений поначалу мало кто из общественников верил. Некоторые думали, что это такой предвыборный ход и вскоре все закончится. С тех пор прошло почти три года, а мы продолжаем работать и оказывать всестороннюю поддержку местным проектам. На сегодня в состав регионального объединения входят 39 организаций, последние две – совет ветеранов Сорокинского района и социально-развлекательный центр казачьей культуры Омутинского района приняты 26 октября этого года. Дважды в год мы проводим собрания, на которых обсуждаем актуальные вопросы, отчет о проделанной работе, рассматриваем новые проекты и утверждаем их финансирование.

– Сколько проектов за свою историю поддержало объединение «Защита Отечества» в Тюменской области? Кто решает, кому дать грант?

– С 2016 года при нашей финансовой поддержке в регионе проведено 283 мероприятий. На подготовку и реализацию этих проектов из фонда помощи ветеранам спецподразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества» выделено почти 34 млн рублей. Только в этом году общественные организации получат 6 млн рублей: в первой половине года мы профинансировали 30 проектов на 3,4 млн рублей, во втором полугодии на реализацию 29 проектов будет направлено почти 2,6 млн рублей.

Заявки на финансирование мы принимаем два раза в год. Общественники самостоятельно готовят пакет документов, приходят со своими предложениями. Лично я как руководитель не имею права решать, кому выделять деньги. Для нашего объединения характерна открытость. У нас есть коллегиальный орган правления, его члены собираются и обсуждают каждый проект, а затем рекомендуют их общему собранию для включения в реестр проектов на финансирование межрегиональным общественным фондом. На заседаниях мы голосуем очно. Большую помощь нашему объединению в работе и решении возникающих вопросов оказывают представители комитета по делам национальностей Тюменской области. Важно уточнить: мы помогаем только общественным организациям, но не муниципальным, государственным и коммерческим структурам. Таков устав фонда.

– Откуда фонд берет деньги?

– В нашем фонде нет ни одного государственного рубля. Мы оказываем помощь за счет частных инвестиций и средств, которые перечисляют на счета компании и организации, разделяющие наши взгляды на жизнь и заботящиеся о будущем страны.

– Какие знаковые проекты «Защита Отечества» в этом году уже профинансировала?

– Мы не выделяем мероприятия по масштабности и охвату возможных участников. Они все значимы, потому что направлены на правильное воспитание молодежи, здоровый образ жизни, пропагандируют духовно-нравственные и семейные ценности, любовь к родине. На мой взгляд, ярким и необычным стало восхождение тюменских альпинистов на Эльбрус. Чтобы почить память своих родных и всех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, ребята в самой высокой точке Европы, на высоте 5642 м, установили знамя «Бессмертного полка». Массовыми были межрегиональные соревнования «Тюменский формат», которые провела Федерация спортивного ориентирования. В Упорово настоящим праздником стала спартакиада трех поколений.

Среди проектов, которые мы поддержим с октября 2019-го по март 2020 года, интересными, на мой взгляд, являются соревнования «Юный спасатель», туристско-альпинистская подготовка ребят группы риска в Тюмени, соревнования по военно-прикладным видам спорта «Полигон», организаторами которой выступают ребята из «Студенческой инициативы», и так далее. Проекты будут реализованы в Омутинском, Ярковском, Упоровском районах, а также в Тюмени и Тобольске.

Как я уже говорил, цель «Защиты Отечества» – объединить людей со схожими взглядами на жизнь. Взаимодействуя друг с другом в рамках нашего объединения, получая не только моральную, но и материальную поддержку, они смогут достигнуть лучших результатов в работе и более эффективно реализовать свои идеи на благо общества.