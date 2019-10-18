Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 19 и 20 октября

Для активных тюменцев 19 и 20 октября 2019 года пройдёт немало интересных мероприятий, которые вы сможете посетить всей семьёй. И пусть на улице идёт первый снежок, а температура близится к нулю, это не повод сидеть дома и киснуть. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

«Большая книга – встречи в провинции»

Национальная литературная премия. Фото: VisitTyumen

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (универсальный читальный зал №2, 3 этаж) пройдёт заключительный день литературно-просветительского проекта «Большая книга – встречи в провинции». В программе мероприятия: презентация книжной выставки «Национальная литературная премия «Большая книга» - лауреаты и финалисты», творческая встреча с участниками проекта и церемония награждения победителей конкурса «#ЧитаюБольшуюКнигусТОНБ».

Стоимость: бесплатно

Бесплатный мастер-класс по танцам

Бесплатный мастер-класс по танцам. Фото: VisitTyumen

Тюменцев продолжают знакомить с парным танцем West Coast Swing, который является официальным танцем штата Калифорния, а в России появился 11 лет назад. Танец очень плавный, эластичный, благодаря особой технике взаимодействия партнёров. Возрастных ограничений нет – попробовать себя в танце может любой желающий.

Стоимость: бесплатно.

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

Мастер - класс «Кукла десятиручка»

В Музее крестьянского быта (д. Насекина, ул. Центральная, дом 7) в 15 часов пройдёт мастер-класс по созданию «куколки-помощницы». Эту куклу делали наши предки, которые верили, что она помогает успевать в запланированных делах. Считается, что кукла – подарок богини Макоши, покровительницы женской судьбы. У неё 10 ручек, благодаря которой все дела будут выполнены в срок и качественно.

Стоимость: узнавать отдельно, бронь мест по телефону: 89123904216

Выходные в музее крестьянского быта

Образовательно-игровая музейная программа «Филипок»

В то же время, в тот же час и в том же месте пройдёт образовательно-игровая музейная программа «Филипок». Для гостей приготовили обзорную экскурсию по старинному сибирскому подворью и дому, мастер-класс по созданию куклы «Одарок на подарок», чтение рассказа «Филипок» Льва Толстого, знакомство со святым Наумом-Грамотником, рисование углём и многое другое. Все смогут попробовать травяной чай из самовара и гречневую кашу из горшочков.

Стоимость: узнавать отдельно, бронь мест по телефону: 89123904216.

Музыкальная лаборатория

Музыкальная лаборатория "Путешествие в Средневековье". Фото: VisitTyumen

В Доме науки и техники (ул. Максима Горького, 59\3,1-й этаж) в 15 часов пройдут интерактивные музыкальные занятия + лекторий для детей. В программе: знакомство со средневековыми ударными, истории старого Мерлина про барабаны, интерактивный музыкальный лекторий «Лабиринты средневековой музыки» в замке, музыка XI века легендарной монахини Хильдегарды Бингенской, старинные танцы на средневековой волынке.

Стоимость: 300 рублей, предварительная запись по телефону: 99-33-26. Перед тем, как прийти на занятие, нужно посмотреть легендарный фильм о монахине Хильдегарде Бингенской, а на само занятие прийти в средневековых костюмах.

«Кладбища и склепы старой Тюмени»

Экскурсия "Кладбища и склепы старой Тюмени". Фото: VisitTyumen

Во время необычной трёхчасовой экскурсии «Кладбища и склепы старой Тюмени» гости смогут узнать о кладбищах, стёртых с лица земли, побывать на Текутьевском и Парфёновском старинных кладбищах, узнать истории, связанные с похоронной индустрией, и узнать о захоронениях известных купцов, иностранцев, солдат, ссыльных и простых тюменцев. Экскурсовод: Наталья Алиева. Начало экскурсии в 17 часов, одевайтесь теплее и берите фонарики!

Стоимость: 800 рублей, для бронирования билетов: 735-666

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ

Концерт неземной музыки

Концерт "Звуки Ханга". Фото: VisitTyumen

В йога-центре «Ananda» (ул. Водопроводная, 8) в 19 часов состоится сольный концерт красноярского музыканта Антона Santosh «Звуки Ханга». История этого музыкального инструмента – ханга – насчитывает почти 20 лет. Он появился в Швейцарии в 2001 году и сразу завоевал популярноть благодаря своему космическому и завораживающему звучанию. А за форму ханг сразу получил название «летающая тарелка».

Стоимость: 400-500 рублей. Купить билеты и узнать подробности можно по телефону: +7 (929) 267-20-99.

«Ленивые вареники»

Мастер-класс "Ленивые вареники". Фото: VisitTyumen

В городском кафе отеля Vostok (ул. Республики, 159) в 11 часов состоится кулинарный мастер-класс «Ленивые вареники». Организаторы научат всех желающих приготовлению этого вкусного и полезного блюда, расскажут секреты приготовления, а участники получат большое удовольствие от процесса. Особенно мастер-класс будет полезен детям, которые с радостью поучаствуют в процессе их лепки.

Стоимость: 450 рублей, запись на мероприятие: 8 (3452) 686-105 и 8 (929) 269-71-06.

«Итальянские каникулы»

концерт в католическом костёле. Фото: VisitTyumen

В Католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в 18 часов пройдёт органно-вокальный концерт «Итальянские каникулы». В программе – неаполитанские песни из репертуара Лучано Паваротти и Хосе Каррераса, «O sole mio», «Santa Lucia», старинная музыка Антонио Вивальди и Арканджело Корелли на скрипке и историческом органе.

Стоимость: рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 300 рублей. Места нужно забронировать заранее по телефону: 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). В сообщении нужно указать дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.

«Симфоническое «КИНО»

"Симфоническое КИНО". Фото: VisitTyumen

В ДК «Нефтяник» в 19 часов покажут совместный проект гитариста группы «КИНО» Юрия Каспаряна, Александра Викторовича Цоя и композитора Игоря Вдовина. Проект создан девять лет назад, и он сразу стал популярным у поклонников творчества Виктора Цоя. Во многом потому, что в нём участвует один из основателей группы.

Стоимость: 1800-4500 рублей.

Изготавливаем слайм

Мастер-класс по созданию лизуна. Фото: Пятый угол

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 13 часов состоится мастер-класс по изготовлению слайма, лизуна, который впервые был выпущен компанией Mattel в 1976 году. Он состоит из вязкого желеобразного материала, который обладает свойствами неньютоновской жидкости. Это не только отличный антистресс, но и прекрасный подарок!

Стоимость: 450 рублей, подробности: 46-84-09.