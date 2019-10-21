Александр Моор: Тюменская область готова делиться управленческими практиками

В Тюменской области выстроена комплексная система профориентации, начиная со школьной скамьи. Такое мнение выразила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева после встречи с губернатором Александром Моором. По её словам, современные дети региона могут познакомиться с востребованными профессиями и получить индивидуальные образовательные треки по программе «Кадры будущего для региона».

- Я считаю, что это даёт колоссальное преимущество для экономики Тюменской области, которая определила для себя 20 ключевых компетенций развития. Ведь сегодня самое главное – быть востребованным у себя в регионе, - отметила Светлана Чупшева.

В последние десять лет Тюменская область уверенно держится в лидерах по социально-экономическому развитию среди всех субъектов РФ. Самое главное – это подтверждается не только «на бумажке», но и оценками инвесторов и предпринимателей, которые здесь работают. По словам гендиректора АСИ, Тюменская область в части подготовки кадров даже является… наставником для Москвы, Санкт-Петербурга, Ямала, Югры и Карелии. А всё потому, что регион делится лучшими практиками и берёт лучшее у своих коллег.

- Недавно мы проводили проектировочную сессию – лабораторию по обмену лучшими практиками. В Тюменской области мы отобрали около десяти интересных решений по поддержке экспорта и малого бизнеса, которые станут практиками всероссийского масштаба на платформе «Смартека», - отметила Светлана Чупшева.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что, по итогам сессии Агентства стратегических инициатив в Тюмени, которая проходила в начале октября, регион представил 12 проектов из 45, презентованных регионами УФО.

- Мы презентовали идеи по трем направлениям: поддержка экспорта и предпринимательства, развитие социального предпринимательства и улучшение работы медицинских учреждений. Считаю, что проведение таких стратегических сессий очень полезно. Много времени тратится на то, чтобы найти свои решения. Зачем его тратить, если можно перенять технологию у других субъектов и адаптировать под себя? Тюменская область готова делиться управленческими практиками, в этом вопросе мы абсолютно открыты, - подчеркнул глава региона.