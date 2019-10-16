Процедура общественного обсуждения проекта нового герба в Югре продолжается

Итоги голосования, прошедшие в муниципалитетах по поводу вариантов эскиза герба Югры, продемонстрировали отсутствие консолидированного мнения жителей. Об этом заявил первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов во время общественного обсуждения в Ханты-Мансийске, состоявшегося 15 октября. Мероприятие стало итогом рассмотрения проекта в окружной Общественной палате. Кроме Алексея Шипилова, в обсуждении приняли участие представители органов власти всех 22 муниципальных образований региона, общественных советов, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, активные югорчане, депутаты, почетные граждане.

Нужен ли Югре герб?

Еще в 2008 году в геральдический совет при президенте России был направлен запрос о внесении текущего герба Югры в геральдический регистр. Как напомнил заместитель председателя окружной общественной палаты Яков Черняк, тогда он не прошел экспертизу, поскольку нарушал жесткие геральдические правила. В 2012 году была попытка разработать официальную символику, только вот югорчане тот вариант не одобрили. Повторно общественные обсуждения проводились в 2017 году.

- Их участники одобрили необходимость наличия официально зарегистрированного герба. В этой связи с учетом общественного мнения в 2019 году был разработан проект обновленного эскиза герба Югры, - сообщил Яков Черняк.

Руководитель авторской группы, главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов в разных регионах России Юрий Росич пояснил, что использованный в нынешнем гербе автономного округа венок исторически символизировал губернию, в то время, как Югра не является губернией или ее правопреемником.

- Лента Андрея Первозванного, обвивающая венок, также служила символом пожалования власти. Но округ этой лентой не награжден, соответственно, ее использование в гербе недопустимо. Заячьи уши, изображенные на гербе в виде короны с использованием национального орнамента, тоже не могут быть применены в связи с тем, что корона должна отражать статус субъекта Российской Федерации. В данном же случае это лишь орнамент, - отметил он.

Важно также, что зарегистрированный герб даст Югре правовую защиту. По словам Юрия Росича, существующую сейчас эмблему может использовать в своих целях кто угодно за пределами округа. А вот различные региональные подразделения силовых ведомств этого сделать не могут, зато официальное внесение герба округа в геральдический регистр даст им возможность разработать собственные эмблемы, на что они имеют право.

- Регистрация герба позволит решить еще один вопрос – с вольными частями гербов муниципальных образований. Региональную принадлежность того или иного муниципалитета сегодня принято изображать в виде волной части – прямоугольной области несколько меньше одной четверти щита. Соответственно, официальное внесение герба Югры в геральдический регистр даст возможность муниципалитетам решить и этот вопрос, - добавил Росич.

Это оценил президент Региональной общественной организации «Федерация велоспорта Югры» Владислав Малюгин.

- Хотелось бы видеть в последующем полную концепцию брендбука с использованием современных форм инфографики, где четко прописаны все символы и понятия, - высказал он свое пожелание.

Алексей Шипилов отметил, что тема нового герба Югры небезразлична жителям округа. Фото с сайта admhmao.ru

Как отметил Алексей Шипилов, несмотря на разногласия, тема нового герба Югры небезразлична жителям округа, именно поэтому ее необходимо довести до логического завершения.

- Ханты-Мансийский автономный округ сегодня не имеет своего официально зарегистрированного герба. Регион имеет символ, к которому привыкли все. И каждому для себя необходимо ответить на один простой вопрос: «Достойна ли наша малая родина иметь свой официальный герб?». Я для себя на него уже ответил – должна, - прокомментировал первый замгубернатора.

Как высказался заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по культуре, межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам коренных малочисленных народов Севера Владимир Меркушев, герб является символом Югры и олицетворением чувства гордости за свой регион его жителей.

- Важно еще и то, что наш регион является стратегическим и он очень важен для всей нашей страны. Здесь проводится очень много важных международных мероприятий, где формируется мнения о регионе и о стране в целом. Герб будет представлять не только Югру, но и страну в целом, поэтому округу очень важно иметь свой официальный, соответствующий геральдическим канонам герб, которым будут гордиться жители всей нашей страны. Работу в этом направлении надо продолжить и максимально эффективно закончить, - заявил он.

Таким образом, герб должен соответствовать действующим геральдическим правилам, при этом нельзя забывать и об историческом наследии Югры. В том числе на выработку этого решения и были направлены широкие общественные обсуждения.

На суд югорчан

В разработанных авторской группой четырех эскизах герба устранены все замечания и ошибки, полученные по результатам общественных слушаний, проведенных в 2012 и 2017 годах. Но герб полностью основан на предыдущей версии и сохранил все основные элементы. Так, на символе осталось изображение двуглавой птицы кат ухуп вой. Венок вместе с лентой был несколько видоизменен и перенесен в подножье щитодержателей. По словам разработчиков, это была единственная возможность сохранить присутствие венка на гербе. Используемые в венке зеленые кедровые ветви также являются обозначением принадлежности автономного округа к Западной Сибири.

Авторская группа приняла предложения, высказанные по итогам предыдущих общественных обсуждений, и оформила щитодержателей в виде двух медведей, символизирующих священных для коренных народов Югры животных, хозяев тайги. Поскольку бурый цвет в геральдике не допустим, было предложено два альтернативных цвета - золотой и черный. Помимо этого, обновленный проект герба дополнен земельной короной, отражающей статус автономного округа. Авторская группа предложила два варианта короны – непосредственно земельная, наиболее простая корона, а второй – княжеская шапка, символизирующая располагавшиеся ранее на югорской земле княжества.

Кстати, геральдический совет при президенте России уже дал положительное заключение – разработанный эскиз соответствует всем правилам и может быть зарегистрирован, если будет одобрен населением автономного округа.

Голоса жителей

Стартовой площадкой для голосования за эскиз герба стали социальные сети. Как сообщила руководитель центра социальных медиа Югры Дарья Цуманкова, опрос респондентов стартовал 26 сентября, а завершился 7 октября. За этот период участие в исследовании приняли свыше 9800 пользователей. Большинство из них проголосовало за вариант герба, где медведи-щитодержатели окрашены в темный цвет, а центральный щит венчает княжеская корона темно-малинового бархата с тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, над которыми располагается золотая держава с крестом.

Тому же варианту отдали предпочтение и те, кто с 1 по 13 октября голосовал на сайте портала «Открытый регион». Директор центра Маргарита Козлова сообщила, что его участниками стали 539 югорчан.

В муниципалитетах же обсуждение шло с 27 сентября по 14 октября. Мнения югорчан разделились, но большинство отдало предпочтение проекту, где медведи окрашены в золотой цвет, а венчает центральную фигуру герба княжеская корона.

Поскольку на обсуждениях можно было выдвигать и свои предложения, жители воспользовались этим. Некоторые предлагали пересмотреть изображения птицы кат ухуп вой и кедрового венка. Другие же выступили за доработку существующего герба до соответствия геральдическим правилам страны, предложив оставить в нем элементы национального орнамента, а изображение медведей-щитодержателей заменить на изображения либо оленей, либо соболей.

Герб полностью основан на предыдущей версии и сохранил все основные элементы. Фото с сайта admhmao.ru

На доработку

Все предложения и замечания граждан будут учтены в дальнейшей работе по доработке эскиза. К такому результату пришли на общественном обсуждении. Помимо этого, в Югре будет развернута масштабная информационная кампания, в ходе которой максимальное число жителей региона сможет получить все необходимые сведения о новом гербе, возможностях участия в его доработке. Все предложения, поступившие из муниципалитетов, будут обобщены и проанализированы.

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова предложила продолжить процедуру общественного обсуждения, уделив особое внимание мнению представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций. В то же время, по ее мнению, авторам герба нужно посетить муниципалитеты региона, провести встречи с гражданами с целью разъяснения им не только геральдических правил, но и принципов создания новых эскизов.

Несмотря на разброс мнений, югорчане оценили заслуги окружного правительства в предоставлении площадок для общественного обсуждения эскизов герба. Как отметил заместитель председателя Молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва Руслан Богордаев, в том числе и молодежь активно проявила свою гражданскую позицию, в том числе и в социальных сетях, комментарии не обошли стороной.

- Многие стали интересоваться темой геральдики, историей, что не может не радовать. Югра заслуживает иметь свой официальный герб, и все предложенные варианты достойны, - сказал он.