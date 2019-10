«План Б»: Тюменка, переехавшая в США, борется за сердце Тимура Батрутдинова

После успеха «своднических» шоу «Холостяк» и «Замуж за Бузову» телеканал ТНТ решил выстрелить ещё одним похожим проектом – «План Б». Две одиночки – Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, которые никак не могут построить любовь, решили искать пару друг другу. Правда, к Бузовой тюменцы пока не рвутся, зато идут к Тимуру. Покорить сердце закоренелого холостяка решила уроженка Нижневартовска, студентка из Тюмени Олеся Друммонд.

Яркая и самобытная, она сразу заявила: с русскими мужчинами не встречалась, но попробовать – хочется. И Тимур – самая подходящая кандидатура.

Об Олесе известно немногое. Родилась 31-летняя красавица в Нижневартовске, позже переехала в Тюмень, чтобы выучиться в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ныне – ТИУ). После выпуска девушка рванула в Штаты, чтобы покорить Голливуд, но пока девушка не достигла каких-то выдающихся результатов. Три года назад она снялась в малоизвестном сериале «A-Lister» в роли «пати-гёрл» и… на этом всё.

Зато она работает маркетологом в сфере инновационных технологией, является моделью. Будучи приверженцем здорового питания, Олеся даже открыла небольшой бизнес и продаёт низкокалорийные десерты без сахара для веганов. Неудивительно, что экс-тюменка любит готовить и частенько появляется в кулинарных интернет-шоу.

Cooking Video My Fav Healthy Breakfast Recipe.Usually, no one likes eating oatmeal because it's very boring and tasteless. In this video, I'll show you how you can make your oatmeal super delicious and at the same time healthy, low-fat and vegan. Check out my other Healthy, Low-Fat and Sugar-Free Cooking: IG: @Alis_Skinny_Kitchen https://www.instagram.com/alis_skinny_kitchen My Public Profile IG: @Olesya_Drum https://www.instagram.com/olesya_drum