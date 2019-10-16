2019-10-16T09:44:48+03:00
Телевидение

«План Б»: Тюменка, переехавшая в США, борется за сердце Тимура Батрутдинова

Олеся Драммонд ни разу не встречалась с русскими мужчинами [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«План Б»: Тюменка, переехавшая в США, борется за сердце Тимура Батрутдинова«План Б»: Тюменка, переехавшая в США, борется за сердце Тимура БатрутдиноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После успеха «своднических» шоу «Холостяк» и «Замуж за Бузову» телеканал ТНТ решил выстрелить ещё одним похожим проектом – «План Б». Две одиночки – Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, которые никак не могут построить любовь, решили искать пару друг другу. Правда, к Бузовой тюменцы пока не рвутся, зато идут к Тимуру. Покорить сердце закоренелого холостяка решила уроженка Нижневартовска, студентка из Тюмени Олеся Друммонд.

На шоу. Фото: скриншот

На шоу. Фото: скриншот

Яркая и самобытная, она сразу заявила: с русскими мужчинами не встречалась, но попробовать – хочется. И Тимур – самая подходящая кандидатура.

В Калифорнии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В КалифорнииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об Олесе известно немногое. Родилась 31-летняя красавица в Нижневартовске, позже переехала в Тюмень, чтобы выучиться в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ныне – ТИУ). После выпуска девушка рванула в Штаты, чтобы покорить Голливуд, но пока девушка не достигла каких-то выдающихся результатов. Три года назад она снялась в малоизвестном сериале «A-Lister» в роли «пати-гёрл» и… на этом всё.

Олеся родилась в Нижневартовске, переехала в Тюмень, а оттуда в Лос-Анджелес

Олеся родилась в Нижневартовске, переехала в Тюмень, а оттуда в Лос-Анджелес

Зато она работает маркетологом в сфере инновационных технологией, является моделью. Будучи приверженцем здорового питания, Олеся даже открыла небольшой бизнес и продаёт низкокалорийные десерты без сахара для веганов. Неудивительно, что экс-тюменка любит готовить и частенько появляется в кулинарных интернет-шоу.

Cooking Video My Fav Healthy Breakfast Recipe.Usually, no one likes eating oatmeal because it's very boring and tasteless. In this video, I'll show you how you can make your oatmeal super delicious and at the same time healthy, low-fat and vegan. Check out my other Healthy, Low-Fat and Sugar-Free Cooking: IG: @Alis_Skinny_Kitchen https://www.instagram.com/alis_skinny_kitchen My Public Profile IG: @Olesya_Drum https://www.instagram.com/olesya_drum

На своей страничке в социальной сети она публикует фотографии из путешествий, с пляжей Калифорнии, где она и живёт (Лос-Анджелес) и пропагандирует здоровый образ жизни. Среди своих увлечений она называет чтение и посещение психологических тренингов.

Олеся пропагандирует здоровый образ жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олеся пропагандирует здоровый образ жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам девушки, её мужчина должен быть спокойным и «без труда скрывать отрицательные эмоции и сдерживать гнев». Ещё одно качество, которое она ценит в мужчинах – чувство юмора, всесторонняя развитость и постоянное движение к цели.

Программа План Б 1 сезон 1 выпуск смотреть онлайн видео, бесплатно!.В новом романтическом шоу План Б Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов должны, наконец, обрести свое личное счастье, помогая друг другу в выборе второй половины. Получится ли у них это, и изменят ли они свой статус одиночек?

ИСТОЧНИК KP.RU

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