Тюмень вошла в число лидеров по вводу жилья в России в 2019 году

Тюмень вошла в тройку лидеров по вводу жилья в России, оставив далеко позади своих соседей по Уральскому федеральному округу. Впереди - только Ленинградская и Московская области.

Рейтинг

По данным статистики, подготовленной «РИА Новости» на основе данных Росстата, показатели Тюменской области выше, чем в среднем по России. Так, общая площадь на человека по всем субъектам России с июля 2018 года по июнь 2019 года составила 0,520 квадратных метров, а обеспеченность населения жильем, то есть общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 25,8 квадратов. В Тюменской области эти показатели – 0,881 и 27,8 соответственно.

В разрезе Уральского федерального округа Тюменская область стала абсолютным лидером. Так, Свердловская область заняла в рейтинге лишь 33 место, Челябинская - 45 место, Курганская область и вовсе 68. Северные регионы в составе «тюменской матрешки» Югра и Ямал заняли 58 и 60 позиции. За год там было введено почти одинаковое количество квадратов на человека – 0,330 и 0,333 соответственно. Немного различается лишь обеспеченность жильем населения – у Югры она составляет 21,1 квадратный метр, у Ямала - 20,5.

Сохраняя темп

В Тюменской области на протяжении последних шести лет вводится в среднем 1,4 миллионов квадратных метров жилья. Так и в 2019 году план региона по вводу жилья составляет 1577 тысяч квадратных метров. Причем за полгода удалось ввести уже 485 тысяч квадратов.

Как сообщал по итогам полугодия Сергей Шустов, заместитель губернатора области – начальник Главного управления строительства, регион движется в том же темпе, что и в предыдущие годы. Напомним, в 2018 строителям необходимо было возвести 1250 тысяч квадратных метров жилья, план они перевыполнили и ввели 1344 тысяч квадратов. За полугодие прошлого года цифра составляла 490 тысяч квадратных метров.

- Надеюсь, что установленные в этом году планы мы выполним и введем положенные квадратные метры жилья, - отметил Сергей Шустов.

Чьими силами

Ввод жилых квадратов в Тюменской области в рамках долевого строительства обеспечивается силами 63 застройщиков. В настоящее время они реализуют 161 проект жилищного строительства. Общая площадь объектов составляет 2511 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в Главном управлении строительства, из 161 проекта жилищного строительства девять проектов – новые, их начали строить с использованием проектного финансирования, через эскроу-счета. Еще 10 проектов, строительство которых было начато ранее, получили или еще получают проектное финансирование в банке. Остальные 142 объекта не требуют перехода на проектное финансирование.

- По 111 проектам застройщикам выданы заключения о соответствии проектов строительства критериям. В 13 проектах все помещения в домах реализованы, получение заключения не требуется. Семь домов имеют высокую степень готовности, завершение строительства будет осуществляться за счет собственных средств застройщиков. Еще 11 проектов находятся на стадии рассмотрения заявления о выдаче заключения о соответствии проектов строительства критериям, - сообщили в Главном управлении строительства.