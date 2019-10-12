В Тюменской области воспитатели танцуют зумбу

На спортивную пятиминутку у сотрудников детского сада в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова всегда есть время. Совместную зарядку в этом структурном подразделении Переваловской школы проводят не в первый раз.

- Мы уже давно присоединились к корпоративному спорту в нашем районе, - рассказывает Екатерина Ситникова, физкультурный работник детского сада. - У нас проходят и танцевальные разминки, и степ-аэробика. Участие принимают все наши воспитатели. Это помогает развивать организованность и собранность, а также поддерживать тонус, укреплять здоровье. Настроение после таких занятий поднимается. Особенно это заметно, когда в зарядках участвуют родители – они уходят довольными, со счастливыми улыбками.

В этот раз разминка прошла по относительно новой фитнес-программе «Zumba» в стиле латиноамериканских танцев. Направление только недавно стали применять в детском саду, но с первых занятий стало понятно, что оно станет одним из любимых, ведь зумба отличается зажигательностью и динамичностью, создает отличное настроение.

Ещё одно интересное направление в детском саду – это baby-йога. Занятия для детей проходят в кружке дополнительного образования, который также ведет Екатерина Ситникова. Йога направлена на растяжку, укрепление мышц, на общее поддержание здоровья, а также развитие гибкости у детей.

Каждый вторник и четверг Екатерина Ситникова проводит вечерние фитнес-занятия для всех педагогов, куда приглашаются и просто желающие среди жителей микрорайона. Заведующая детским садом Наталья Попова заметила, что на этом педагоги не остановятся и будут активно привлекать жителей к коллективным занятиям спортом, а также искать новые формы для зарядок и физкультминуток.

Отметим, что корпоративный спорт в Тюменском районе в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» стал популярен среди педагогов, воспитателей, а также сотрудников учреждений культуры и спорта.