Жилищная политика Югры: свыше 288 тысяч югорчан улучшат жилищные условия

В прошедшие выходные губернатор Югры Наталья Комарова работала в Сургуте, где в рамках своего визита встретилась с жителями. Главной темой обсуждения стала жилищная политика округа по разным направлениям, начиная с переселения югорчан из аварийного жилья и заканчивая мерами поддержки для решения жилищных вопросов отдельным категориям граждан.

Жилье – в приоритете

Улучшение жилищных условий – один из главных приоритетов региональных властей. Речь тут идет обо всех направлениях – расселение балочных массивов, расселение людей из ветхого и аварийного фонда, обеспечение жильем тех, кто ожидает своей очереди по различным программам жилищной поддержки. Для выполнения этих задач власть делает все возможное, не скрывая тот факт, что порой некоторые вопросы решить проблематично. Именно для этого поддерживается постоянная связь с югорчанами, в том числе и жителями Сургута. Так, встречи губернатора с жителями – это уже привычная практика: губернатор регулярно общается и с сургутскими дольщиками, и с участниками программ, а по итогам встреч она дает те или иные поручения муниципальным властям. Немаловажно и то, что ежегодно профицит бюджета направляется в первую очередь на решение жилищной проблемы в регионе.

- В мой адрес по данной теме не первый день поступают вопросы. Они решаются в той или иной мере. В этой части необходимо свести к общему знаменателю позицию государства и мнение граждан, - обозначила в начале встречи Наталья Комарова.

К слову, задачу по решению жилищной проблемы Наталья Комарова поставила еще в 2010 годы, когда заступила в должность губернатора Югры. Так, например, она вышла с инициативой по «легализации» балочного жилого фонда к Президенту, председателю Правительства. До нее такой работы не велось, а проблема копилась с 70-х годов, почти полвека. Сейчас, благодаря действиям губернатора, удалось на федеральном уровне ввести эти строения в правовое поле и начать выделять средства на их ликвидацию из бюджета.

Языком цифр

Об исполнении госпрограммы в Югре участникам встречи рассказал заместитель губернатора Андрей Зобницев. Он сообщил, что в регионе основными направлениями проведения жилищной политики являются переселение граждан из приспособленных для проживания строений, аварийного жилья, стимулирования жилищного строительства, развитие рынка ипотечного кредитования, оказание поддержки отдельным категориям граждан, а также развитие арендного жилья.

По его словам, благодаря планомерной работе, проводимой за последние годы, до 2018 года удалось ликвидировать 260 аварийных домов, а свыше двух тысяч югорских семей переехали в новое благоустроенное жилье. Кроме того, удалось сократить количество балков на 7636 штук - в новое жилье переехали 8366 семей.

- В автономном округе в строй введено свыше 7 миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия югорчан как посредством договоров социального найма – 10200 семей, так и самостоятельно. Уровень обеспеченности населения изменился с 19 «квадратов» на человека до 21 квадратного метра, - рассказал участникам встречи Андрей Зобницев.

Субсидии же получили 52,5 тысячи семей, компенсацией процентной ставки воспользовались 67700 семей. Из аварийного жилфонда переселены 2133 семьи, а из приспособленных помещений – 6800 семей. В настоящее время такой мерой поддержки как участие в льготном ипотечном кредитовании пользуются 37,5 тысячи семей. На эти цели направлено более 21 миллиарда рублей.

- С 1 января 2019 года в регионе принята новая государственная программа развития жилищной сферы, в которую включено 16 мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. За 9 месяцев перечислено 2111 субсидий на сумму свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе 1657 субсидий молодым семьям на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей. До конца года такие выплаты получат еще 2350 семей, – добавил заместитель губернатора.

Андрей Зобницев отметил, что до 2024 года в Югре планируется ликвидировать более 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья. К этой же дате запланирован ввод в эксплуатацию 6,3 миллиона «квадратов» жилья.

Принимаемые меры позволят улучшить жилищные условия для свыше 288 тысяч югорчан.

Встречи губернатора с жителями – это уже привычная практика. Фото с сайта Правительства Югры

Помощь молодым и многодетным

Среди участников встречи было много сургутян из числа молодых семей и многодетных. Для многих из них важно было услышать, что в правительстве реализуется мера поддержки по оказанию помощи наиболее нуждающимся из числа многодетных семей для улучшения их жилищных условий, а также продолжается субсидирование молодых семей. Помощь, в частности, предоставляется в виде единовременных денежных выплат на погашение части ипотеки.

- Бюджет автономного округа получил дополнительные средства, которые были направлены на решение проблем в части обеспечения наших людей жильем. Именно поэтому в 2019 году нам удалось увеличить количество субсидий по всем категориям граждан. Мы приняли решение произвести единовременные выплаты всем многодетным семьям – участникам программы, - подчеркнула Наталья Комарова.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться в том числе и семьи, являвшиеся участниками программы и достигшие возраста 36 лет. Данные семьи находятся под постоянным вниманием и контролем окружных властей, соответствующие решения – в работе.

Ранее мнение общественности на этот счет высказывал председатель окружного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Югры Александр Громут.

- В Год семьи югорчане получают поддержку, и это очень радует. Я думаю, что у этих семей будет большой праздник в этом году, тем более, что все происходит в преддверии годовщины нашего округа. Это знаковое событие, - заявлял он.

К слову, предоставляемые из бюджета автономного округа меры молодым семьям беспрецедентны и не имеют аналогов в других субъектах Российской Федерации с точки зрения финансовых затрат и числа семей, поставленных на учет и обеспеченных мерами поддержки на улучшение жилищных условий.

В ходе беседы участники встречи обсудили перспективы жилищной политики в автономном округе, проработали ряд решений в том числе и с заместителями губернатора, руководителями профильных окружных департаментов, уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой.